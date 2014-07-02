Lanza acodada
La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.
La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos. Adecuada para todas las hidrolavadoras de alta presión de Kärcher de las clases K2-K7.
Características y ventajas
Lanza extra larga en ángulo (aproximadamente 1 m)
- Facilitar la limpieza en lugares de difícil acceso, por ejemplo, canalones o la parte inferior de los vehículos.
Limpieza de gran alcance con alta presión
- Mejor desprendimiento de la suciedad y limpieza eficaz.
Alta presión - chorro plano
- Limpia uniformemente y elimina la suciedad persistente.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|930 x 43 x 116
Videos
Campos de aplicación
- Bajos del vehículo
- Áreas difíciles de alcanzar (esquinas, hendiduras, huecos, etc.)
- Contenedores de basura
- Limpieza colillas de agua.
- Limpieza arcos de las ruedas del coche.
- Limpieza de barriles.
- Escaleras
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.