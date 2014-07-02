Lanza acodada

La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.

La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos. Adecuada para todas las hidrolavadoras de alta presión de Kärcher de las clases K2-K7.

Características y ventajas
Lanza extra larga en ángulo (aproximadamente 1 m)
  • Facilitar la limpieza en lugares de difícil acceso, por ejemplo, canalones o la parte inferior de los vehículos.
Limpieza de gran alcance con alta presión
  • Mejor desprendimiento de la suciedad y limpieza eficaz.
Alta presión - chorro plano
  • Limpia uniformemente y elimina la suciedad persistente.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,5
Peso con embalaje incluido (kg) 0,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 930 x 43 x 116
Videos
Campos de aplicación
  • Bajos del vehículo
  • Áreas difíciles de alcanzar (esquinas, hendiduras, huecos, etc.)
  • Contenedores de basura
  • Limpieza colillas de agua.
  • Limpieza arcos de las ruedas del coche.
  • Limpieza de barriles.
  • Escaleras
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

LEGAL
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 11 4748 5000
F: +54 11 4748 5000
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: info.ar@karcher.com

SOCIAL MEDIA
SSL Secured
© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: + 54 (11) 4748 5000 Mail: info@ar.kaercher.com