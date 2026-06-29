Cuando se usa junto con nuestro limpiador de espuma RM 838 VehiclePro, la lanza de espuma Basic de 1 taza recientemente desarrollada reducirá su consumo de agente de limpieza en un 50% en el futuro. Está diseñado para hidrolavadoras de alta presión sin función Servo Control y con una velocidad de flujo de 350 a 600 litros por hora, e impresiona con una excelente calidad de espuma, un manejo simple y materiales de alta calidad como el cuerpo base de latón, que también garantiza Una larga vida útil. La dosificación precisa se puede regular en tres etapas utilizando una placa integrada, que también previene eficazmente el ajuste involuntario. El contenedor de agente de limpieza resistente y ergonómico, que también es muy estable debido a su forma, tiene una gran abertura de llenado, un hilo de arranque múltiple para que pueda reemplazarse rápidamente y una opción de agarre adicional en el cuello.