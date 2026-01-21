Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30
El poder lavador de PS 30, con sus tres boquillas de alta presión integrados, poderosamente elimina la suciedad persistente desde diversas superficies, mientras que el ahorro de tiempo. Ideal para escaleras y bordes. Incluye cuchilla de la boquilla integrada para eliminar el agua sucia.
El poder lavador PS 30 proporciona resultados de limpieza en circulación en varias superficies. Esto se garantiza mediante tres toberas de alta presión, que aflojar la suciedad incluso terco. Esto hace que la PS 30, la ayuda ideal para la limpieza de forma fiable a áreas pequeñas de tamaño medio, tales como escaleras y bordes. La cabeza del cepillo se puede girar 360 ° a áreas limpias de difícil alcance. Todas las superficies lisas se pueden squeegeed con la hoja de tierra integrado después de la limpieza. Esto elimina el exceso de agua sucia de forma rápida y hace que las superficies de listo para usar de nuevo inmediatamente. Esta combinación de chorro de alta presión y la presión del cepillo manual, con el rendimiento de limpieza resultante, supera a todos los depuradores estándar y se puede combinar con toda clase Kärcher K 2 a arandelas K 7 de presión.
Características y ventajas
Tres integrado boquillas de alta presiónDe limpieza de gran alcance usando alta presión para obtener resultados sobresalientes.
Cuchilla de la boquilla intercambiable integradoLa eliminación rápida del agua sucia con la escobilla de goma reemplazable.
Cepillo de cabeza que se puede girar 360 °Hace incluso difícil de alcanzar áreas de fácil acceso.
Anillo de cerdas
- Protección contra salpicaduras de agua.
Diseño compacto
- Maniobrable, forma compacta simplifica de limpieza libre de salpicaduras de esquinas y bordes.
Limpieza de gran alcance con alta presión
- La suciedad incrustada se elimina de manera fiable a partir de varias superficies.
Combinación de chorro de alta presión y la presión del cepillo manual de
- Rendimiento de limpieza superior en comparación con los depuradores convencionales.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|744 x 293 x 769
Videos
Campos de aplicación
- Escaleras
- Terraza
- Garaje
- Muros de piedra y de jardín
- Balcón
