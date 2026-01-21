El poder lavador PS 30 proporciona resultados de limpieza en circulación en varias superficies. Esto se garantiza mediante tres toberas de alta presión, que aflojar la suciedad incluso terco. Esto hace que la PS 30, la ayuda ideal para la limpieza de forma fiable a áreas pequeñas de tamaño medio, tales como escaleras y bordes. La cabeza del cepillo se puede girar 360 ° a áreas limpias de difícil alcance. Todas las superficies lisas se pueden squeegeed con la hoja de tierra integrado después de la limpieza. Esto elimina el exceso de agua sucia de forma rápida y hace que las superficies de listo para usar de nuevo inmediatamente. Esta combinación de chorro de alta presión y la presión del cepillo manual, con el rendimiento de limpieza resultante, supera a todos los depuradores estándar y se puede combinar con toda clase Kärcher K 2 a arandelas K 7 de presión.