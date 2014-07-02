Manguera de alta presión para alimentos, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5
Manguera de alta presión de 10 m (DN 8) con conector de pistola de disparo AVS patentado (giratorio). Capa externa no decolorante para uso en la industria alimentaria. M 22 x 1.5 con funda antideslizante.
Manguera de alta presión de 10 m (DN 8) con conector de pistola de disparo AVS patentado (giratorio). Capa externa no decolorante para uso en la industria alimentaria. Conectores en ambos extremos, M 22 x 1.5, con protección contra pliegues. Otros datos: NO 8/155 ° C / 250 bar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Lanza telescópica ( )
|DN 8
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|250
|Longitud (m)
|10
|Conexión
|2 x M22 x 1,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,3