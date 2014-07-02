Manguera de alta presión para alimentos, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5

Manguera de alta presión de 20 m (DN 8) con acoplamiento giratorio. Capa externa no decolorante para uso en la industria alimentaria. Conectores en ambos extremos, M 22 x 1.5, con protección contra pliegues. NO 8/155 ° C / 250 bar.

Manguera de alta presión de 20 m (DN 8) con acoplamiento giratorio. Capa externa no decolorante para uso en la industria alimentaria. Conectores en ambos extremos, M 22 x 1.5, con protección contra pliegues. Otros datos: NO 8/155 ° C / 250 bar.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Lanza telescópica ( ) DN 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 250
Longitud (m) 20
Conexión 2 x M22 x 1,5
Peso con embalaje incluido (kg) 4,5
Equipos compatibles
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