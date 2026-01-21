T 3xx 2020 SZ
Una limpieza a fondo y libre de salpicaduras sobre grandes áreas: El limpiador de superficie T 5 T-Racer. La posición de la boquilla ajustable significa que el limpiador de superficie puede ser utilizado para superficies duras y delicados limpias igual.
El brazo de doble chorro de rotación del limpiador de superficie T 5 T-Racer es capaz de eliminar la suciedad en grandes áreas - para la limpieza rápida y eficaz de zonas exteriores grandes. Ultra-práctica: El limpiador de superficies se puede ajustar de modo que la boquilla se coloca en la distancia ideal de la superficie, dependiendo del material. Esto significa que las superficies duras, como la piedra y el hormigón, se puede limpiar la misma eficacia que las superficies más delicadas, como la madera. Como resultado, la T 5 T-Racer limpia en alrededor de la mitad del tiempo necesario por una lanza de pulverización. Lo que es más, el capó protege de forma fiable el operador y sus alrededores salpicaduras de agua, y el "efecto aerodeslizador" hace que la maniobra más fácil que nunca. Incluso las superficies verticales, tales como puertas de garaje, se pueden limpiar de manera eficiente gracias al mango ergonómico. Adecuado para hidrolavadoras Kärcher de K 2 a K 7.
Características y ventajas
Dos boquillas rotativas de chorro planoExcelente rendimiento de área - ideal para la limpieza de áreas más grandes.
Protección contra salpicadurasLimpieza sin salpicaduras.
Altura ajustableAjuste de la distancia de la boquilla permite una gama de diferentes superficies a limpiar. Limpieza de superficies sensibles y no sensibles tales como madera y piedra.
Asa
- Limpieza cómoda de superficies verticales.
Efecto aerodeslizador
- El limpiador de superficies queda suspendido sobre el suelo y garantiza un cómodo trabajo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|708 x 280 x 995
Campos de aplicación
- Terraza
- Las puertas de garaje
- Muros de piedra y de jardín
Accesorios
