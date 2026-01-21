El brazo de doble chorro de rotación del limpiador de superficie T 5 T-Racer es capaz de eliminar la suciedad en grandes áreas - para la limpieza rápida y eficaz de zonas exteriores grandes. Ultra-práctica: El limpiador de superficies se puede ajustar de modo que la boquilla se coloca en la distancia ideal de la superficie, dependiendo del material. Esto significa que las superficies duras, como la piedra y el hormigón, se puede limpiar la misma eficacia que las superficies más delicadas, como la madera. Como resultado, la T 5 T-Racer limpia en alrededor de la mitad del tiempo necesario por una lanza de pulverización. Lo que es más, el capó protege de forma fiable el operador y sus alrededores salpicaduras de agua, y el "efecto aerodeslizador" hace que la maniobra más fácil que nunca. Incluso las superficies verticales, tales como puertas de garaje, se pueden limpiar de manera eficiente gracias al mango ergonómico. Adecuado para hidrolavadoras Kärcher de K 2 a K 7.