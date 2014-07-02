Tobera de suelos seco-húmedo

Boquilla húmeda y seca conmutable de vacío para la ingesta de suciedad perfecto. Fácil adaptación a húmedo o seco suciedad usando el interruptor de pie. Para todas las aspiradoras de usos múltiples Kärcher Hogar y jardín.

Ya sea seco o húmedo, fino o suciedad gruesa - la boquilla de vacío húmedo y seco conmutable asegura una ingesta suciedad perfecto, y destaca por deslizamiento óptimo comportamiento gracias a los rodillos laterales. También se puede adaptar rápida y fácilmente a la suciedad húmeda y seca por medio de un interruptor de pie. Incluye punta práctico Estacionamiento para el estacionamiento intermedia rápida y cómoda del tubo de aspiración y la boquilla de suelo durante las pausas en el trabajo.

Características y ventajas
Ingesta de suciedad óptima para secos y de limpieza de vacío húmedo gracias a dos tiras y / o rasquetas de cepillo integradas
La adaptación conveniente respectivo tipo de suciedad gracias al práctico interruptor de pie
Poco esfuerzo requerido cuando la aspiradora gracias a las excelentes propiedades de deslizamiento debido a los rodillos laterales
Una función de semilla de estacionamiento para almacenar boquilla de suelo en el dispositivo
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Ancho nominal estándar (mm) 35
Color negro
Peso (kg) 0,3
Peso con embalaje incluido (kg) 0,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 260 x 70 x 124
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Terraza
  • Entrada
  • Sala de juegos
  • Sótano
  • Garaje
  • Taller
  • Renovación
  • Aspiración eficaz de líquidos
