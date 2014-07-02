Tobera de suelos seco-húmedo
Boquilla húmeda y seca conmutable de vacío para la ingesta de suciedad perfecto. Fácil adaptación a húmedo o seco suciedad usando el interruptor de pie. Para todas las aspiradoras de usos múltiples Kärcher Hogar y jardín.
Ya sea seco o húmedo, fino o suciedad gruesa - la boquilla de vacío húmedo y seco conmutable asegura una ingesta suciedad perfecto, y destaca por deslizamiento óptimo comportamiento gracias a los rodillos laterales. También se puede adaptar rápida y fácilmente a la suciedad húmeda y seca por medio de un interruptor de pie. Incluye punta práctico Estacionamiento para el estacionamiento intermedia rápida y cómoda del tubo de aspiración y la boquilla de suelo durante las pausas en el trabajo.
Características y ventajas
Ingesta de suciedad óptima para secos y de limpieza de vacío húmedo gracias a dos tiras y / o rasquetas de cepillo integradas
La adaptación conveniente respectivo tipo de suciedad gracias al práctico interruptor de pie
Poco esfuerzo requerido cuando la aspiradora gracias a las excelentes propiedades de deslizamiento debido a los rodillos laterales
Una función de semilla de estacionamiento para almacenar boquilla de suelo en el dispositivo
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|260 x 70 x 124
Campos de aplicación
- Terraza
- Entrada
- Sala de juegos
- Sótano
- Garaje
- Taller
- Renovación
- Aspiración eficaz de líquidos