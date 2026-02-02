Tubo de aspiración de prolongación
Tubo de extensión de aspiración práctica para radio de operación más grande. La extensión del tubo de aspiración se recomienda especialmente para aplicaciones en lugares que son de difícil acceso, por ejemplo, techos altos. El tubo de succión es de 0,5 m de largo y tiene una anchura nominal de 35 mm.
Características y ventajas
Indicado para los lugares de difícil acceso, como techos altos, pozos de luz profundos, etc.
Apta para todos los aspiradores multiusos de home & garden de kärcher
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|480 x 40 x 40