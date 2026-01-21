WB 120
Cepillo giratorio de lavado con el accesorio intercambiable para la limpieza de todas las superficies lisas, tales como pintura, vidrio o plástico. Rápido y fácil ajuste cambiando gracias a la palanca de liberación integrado.
El cepillo de lavado giratorio que incluye la fijación intercambiable universal está equipado con una palanca de liberación para el cambio de una fijación rápida y fácil sin contacto con la suciedad, y también cuenta con una cubierta transparente para una experiencia de limpieza particularmente impresionante. El cepillo de lavado a presión se recomienda para la limpieza a fondo de una variedad de superficies tales como pintura, vidrio o plástico. El detergente puede ser aplicado a través de la arandela de presión si es necesario. Gracias a su nueva caja de cambios, el BM 120 cuenta con más energía que los modelos anteriores - para una limpieza efectiva y completa. El cepillo de lavado giratorio es adecuado para su uso con todas las hidrolavadoras de Kärcher de K 2 a K 7. Los accesorios intercambiables de coches y de bicicletas y Hogar y jardín, ambos disponibles por separado, están diseñados específicamente para ambas superficies delicadas y resistentes, y son compatibles tanto con el cepillo de WB 120 y el modelo anterior, la WB 100.
Características y ventajas
Mangueras de alta presión
- Limpieza cuidadosa, suave y eficiente.
Sistema de acoplamiento a través de la palanca de liberación
- Más rápido y fácil sistema de acoplamiento sin contacto con la suciedad.
Aplicación de detergente a través de la arandela de presión
- Mejor desprendimiento de la suciedad y limpieza eficaz.
Carcasa transparente
- Limpieza experiencia gracias a la tecnología visible.
Compatible con el adaptador de manguera de jardín
- Más rápida la conexión de todos los cepillos de kärcher a la manguera de jardín sin necesidad de utilizar la lavadora a presión.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|309 x 153 x 135
Videos
Campos de aplicación
- Vehículos
- Conservatorios
- Para limpiar motocicletas y motonetas.
- Las puertas de garaje
- Elementos de la pantalla de privacidad
- Alféizares de ventanas
- Revestimientos balcón