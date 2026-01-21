El cepillo de lavado giratorio que incluye la fijación intercambiable universal está equipado con una palanca de liberación para el cambio de una fijación rápida y fácil sin contacto con la suciedad, y también cuenta con una cubierta transparente para una experiencia de limpieza particularmente impresionante. El cepillo de lavado a presión se recomienda para la limpieza a fondo de una variedad de superficies tales como pintura, vidrio o plástico. El detergente puede ser aplicado a través de la arandela de presión si es necesario. Gracias a su nueva caja de cambios, el BM 120 cuenta con más energía que los modelos anteriores - para una limpieza efectiva y completa. El cepillo de lavado giratorio es adecuado para su uso con todas las hidrolavadoras de Kärcher de K 2 a K 7. Los accesorios intercambiables de coches y de bicicletas y Hogar y jardín, ambos disponibles por separado, están diseñados específicamente para ambas superficies delicadas y resistentes, y son compatibles tanto con el cepillo de WB 120 y el modelo anterior, la WB 100.