WB 120

Ideal para la limpieza de superficies lisas tal como pintura, vidrio o plástico: El cepillo de lavado giratorio con unión intercambiables.

Gracias a su nueva caja de cambios, el cepillo de lavado giratorio cuenta con más potencia que los modelos anteriores - para la limpieza eficaz y completa de todas las superficies lisas, tales como pintura, vidrio o plástico. El cepillo de lavado a presión se puede utilizar en combinación con todas las hidrolavadoras Kärcher de K 2 a K 7. El detergente puede ser aplicado a través de la arandela de presión si es necesario.

Características y ventajas
Mangueras de alta presión
  • Limpieza cuidadosa, suave y eficiente.
Aplicación de detergente a través de la arandela de presión
  • Mejor desprendimiento de la suciedad y limpieza eficaz.
Sistema de acoplamiento es posible
  • Facilitar el cambio o sustitución de diversas áreas de aplicación o con cerdas altamente contaminados.
Compatible con el adaptador de manguera de jardín
  • Más rápida la conexión de todos los cepillos de kärcher a la manguera de jardín sin necesidad de utilizar la lavadora a presión.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso con embalaje incluido (kg) 0,5
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Conservatorios
  • Para limpiar motocicletas y motonetas.
  • Las puertas de garaje
  • Elementos de la pantalla de privacidad
  • Alféizares de ventanas
  • Revestimientos balcón
Accesorios
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

LEGAL
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 11 4748 5000
F: +54 11 4748 5000
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: info.ar@karcher.com

SOCIAL MEDIA
SSL Secured
© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: + 54 (11) 4748 5000 Mail: info@ar.kaercher.com