WB 120
Ideal para la limpieza de superficies lisas tal como pintura, vidrio o plástico: El cepillo de lavado giratorio con unión intercambiables.
Gracias a su nueva caja de cambios, el cepillo de lavado giratorio cuenta con más potencia que los modelos anteriores - para la limpieza eficaz y completa de todas las superficies lisas, tales como pintura, vidrio o plástico. El cepillo de lavado a presión se puede utilizar en combinación con todas las hidrolavadoras Kärcher de K 2 a K 7. El detergente puede ser aplicado a través de la arandela de presión si es necesario.
Características y ventajas
Mangueras de alta presión
- Limpieza cuidadosa, suave y eficiente.
Aplicación de detergente a través de la arandela de presión
- Mejor desprendimiento de la suciedad y limpieza eficaz.
Sistema de acoplamiento es posible
- Facilitar el cambio o sustitución de diversas áreas de aplicación o con cerdas altamente contaminados.
Compatible con el adaptador de manguera de jardín
- Más rápida la conexión de todos los cepillos de kärcher a la manguera de jardín sin necesidad de utilizar la lavadora a presión.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
Campos de aplicación
- Vehículos
- Conservatorios
- Para limpiar motocicletas y motonetas.
- Las puertas de garaje
- Elementos de la pantalla de privacidad
- Alféizares de ventanas
- Revestimientos balcón
Accesorios
