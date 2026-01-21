Gracias a su nueva caja de cambios, el cepillo de lavado giratorio cuenta con más potencia que los modelos anteriores - para la limpieza eficaz y completa de todas las superficies lisas, tales como pintura, vidrio o plástico. El cepillo de lavado a presión se puede utilizar en combinación con todas las hidrolavadoras Kärcher de K 2 a K 7. El detergente puede ser aplicado a través de la arandela de presión si es necesario.