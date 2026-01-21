WB 120 Car & Bike

Limpia suavemente coches y motos: El cepillo de lavado giratorio con innovadora microfibra suave intercambiables fijación Car & Bike. lavable a máquina a 60 ° C.

El uso de una palanca de liberación, el innovador accesorio intercambiable Coches y bicicletas pueden ser rápida y fácilmente cambiados, sin entrar en contacto con la suciedad, y sus ofertas carcasa transparente una experiencia de limpieza excepcional. Gracias a la inteligente cierre de gancho y bucle, la sección de tela de la unión de dos partes se pueden eliminar después de la limpieza y se lavaron en la máquina a 60 ° C. El cepillo de lavado a presión con un paño de microfibra suave es ideal para la limpieza suave de coches y motos. El detergente puede ser aplicado a través de la arandela de presión si es necesario. Gracias a su nueva caja de cambios, el BM 120 cuenta con más energía que los modelos anteriores - para una limpieza efectiva y completa. El cepillo de lavado giratorio se puede unir a todas las arandelas de presión Kärcher en las clases K 2 a K 7. Los accesorios intercambiables Universal y Hogar y jardín, disponible por separado, son apropiados para todas las superficies lisas, o especialmente adaptados a superficies resistentes, y son compatibles con tanto la WB 120 y su predecesora, la WB 100.

Características y ventajas
Mangueras de alta presión
  • Limpieza cuidadosa, suave y eficiente.
Sistema de acoplamiento a través de la palanca de liberación
  • Más rápido y fácil sistema de acoplamiento sin contacto con la suciedad.
Fijación de microfibra innovador con cierre de gancho y bucle
  • La primera fijación textil reemplazable y lavable para un cepillo de lavado a presión giratorio.
Limpieza especialmente cuidadosa
  • Ideal para la limpieza de superficies delicadas, tales como pintura.
Desmontable y lavable
  • Lavable a máquina hasta 60 ° c.
Aplicación de detergente a través de la arandela de presión
  • Mejor desprendimiento de la suciedad y limpieza eficaz.
Carcasa transparente
  • Limpieza experiencia gracias a la tecnología visible.
Compatible con el adaptador de manguera de jardín
  • Más rápida la conexión de todos los cepillos de kärcher a la manguera de jardín sin necesidad de utilizar la lavadora a presión.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Textil compuesto de fibra 75 % poliéster, 25 % poliamida
Color negro
Peso (kg) 0,4
Peso con embalaje incluido (kg) 0,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 296 x 142 x 140
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Para limpiar motocicletas y motonetas.
