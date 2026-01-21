El uso de una palanca de liberación, el innovador accesorio intercambiable Coches y bicicletas pueden ser rápida y fácilmente cambiados, sin entrar en contacto con la suciedad, y sus ofertas carcasa transparente una experiencia de limpieza excepcional. Gracias a la inteligente cierre de gancho y bucle, la sección de tela de la unión de dos partes se pueden eliminar después de la limpieza y se lavaron en la máquina a 60 ° C. El cepillo de lavado a presión con un paño de microfibra suave es ideal para la limpieza suave de coches y motos. El detergente puede ser aplicado a través de la arandela de presión si es necesario. Gracias a su nueva caja de cambios, el BM 120 cuenta con más energía que los modelos anteriores - para una limpieza efectiva y completa. El cepillo de lavado giratorio se puede unir a todas las arandelas de presión Kärcher en las clases K 2 a K 7. Los accesorios intercambiables Universal y Hogar y jardín, disponible por separado, son apropiados para todas las superficies lisas, o especialmente adaptados a superficies resistentes, y son compatibles con tanto la WB 120 y su predecesora, la WB 100.