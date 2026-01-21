WB 150 cepillo turbo
WB cepillo 150 de potencia para la limpieza libre de salpicaduras de las superficies sensibles. La combinación eficaz de alta presión y la presión del cepillo manual de ahorra energía, agua y hasta el momento 30%.
La WB 150 cepillo eléctrico es perfecto para limpieza libre de salpicaduras de las superficies sensibles, como vehículo o motocicleta pintura, vidrio, jardines de invierno, puertas de garaje, persianas, persianas, muebles de jardín, bicicletas etc. El innovador cepillo de lavado con dos rotación boquillas de chorro plano combina la máxima potencia con fuerza suave. El nuevo limpiador de superficie con suaves impresiona de cepillo de lavado con su combinación eficiente de un chorro de alta presión y la presión del cepillo manual. Trabajar con los resultados de cepillo de la energía en un importante ahorro de energía y agua - así como un ahorro de tiempo de hasta un 30%. El ayuno, limpieza eficiente y sin esfuerzo usando alta presión en combinación con un cepillo garantiza casas y jardines limpios pares. Adecuado para todas las hidrolavadoras de Kärcher de la K 2 a K 7 clases.
Características y ventajas
Combinación de chorro de alta presión y la presión del cepillo manual de
- Ahorro de tiempo de un 30 % al limpiar, así como ahorro de energía y agua.
Diseño compacto
- Ideal para la limpieza de superficies poco accesibles o pequeñas.
Rotación de la boquilla de chorro plano
- El rendimiento de limpieza mejorado.
Cubierta protectora
- Limpieza sin salpicaduras.
La cabeza del cepillo suave
- Para limpiar las superficies delicadas con cuidado y suavidad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|392 x 222 x 211
Videos
Campos de aplicación
- Vehículos
- Para limpiar motocicletas y motonetas.
- Las puertas de garaje
- Conservatorios
- Autocaravanas
