La WB 150 cepillo eléctrico es perfecto para limpieza libre de salpicaduras de las superficies sensibles, como vehículo o motocicleta pintura, vidrio, jardines de invierno, puertas de garaje, persianas, persianas, muebles de jardín, bicicletas etc. El innovador cepillo de lavado con dos rotación boquillas de chorro plano combina la máxima potencia con fuerza suave. El nuevo limpiador de superficie con suaves impresiona de cepillo de lavado con su combinación eficiente de un chorro de alta presión y la presión del cepillo manual. Trabajar con los resultados de cepillo de la energía en un importante ahorro de energía y agua - así como un ahorro de tiempo de hasta un 30%. El ayuno, limpieza eficiente y sin esfuerzo usando alta presión en combinación con un cepillo garantiza casas y jardines limpios pares. Adecuado para todas las hidrolavadoras de Kärcher de la K 2 a K 7 clases.