WB 60 cepillo blando de lavado
Cepillo suave para grandes áreas de limpieza, por ejemplo coches, caravanas, barcos, conservatorios o persianas). anchura de trabajo de 248 mm asegura una buena cobertura.
Cepillo suave con una anchura de trabajo de 248 mm es ideal para la limpieza de grandes áreas - conservatorios, coches, barcos, caravanas y persianas. Además de poder de limpieza superior, las cerdas suaves son una especie de superficies. anillo protector exterior protege las superficies contra los arañazos. Incluye tuerca de unión para la conexión pistola de pulverización segura, almohadilla de goma elimina la suciedad adherida, por ejemplo, insectos y mango ergonómico para facilitar su uso. En resumen: La solución ideal para la limpieza de grandes áreas alrededor de la casa y el jardín. Cepillo suave adecuado para todas las hidrolavadoras de Kärcher K 2 a K 7.
Características y ventajas
Ancho de trabajo 248 mm
- Buen rendimiento de superficie, ideal para limpiar superficies de mayor tamaño.
Almohadilla de goma
- Elimina la suciedad persistente
Aplicación de agente de limpieza
- Mejor desprendimiento de la suciedad y limpieza eficaz.
Cepillo suave - tipo de superficies
- Acción de limpieza suave para superficies sensibles
Rotación de anillo protector
- Protección de la superficie de los arañazos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|270 x 261 x 177
Videos
Campos de aplicación
- Vehículos
- Para limpiar motocicletas y motonetas.
- Autocaravanas
- Conservatorios
