Cepillo suave con una anchura de trabajo de 248 mm es ideal para la limpieza de grandes áreas - conservatorios, coches, barcos, caravanas y persianas. Además de poder de limpieza superior, las cerdas suaves son una especie de superficies. anillo protector exterior protege las superficies contra los arañazos. Incluye tuerca de unión para la conexión pistola de pulverización segura, almohadilla de goma elimina la suciedad adherida, por ejemplo, insectos y mango ergonómico para facilitar su uso. En resumen: La solución ideal para la limpieza de grandes áreas alrededor de la casa y el jardín. Cepillo suave adecuado para todas las hidrolavadoras de Kärcher K 2 a K 7.