Adaptador para manguera de riego
Adaptador para el conector para mangueras de riego, ideal para conectar directamente todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida.
El adaptador de mangueras de riego permite la conexión directa de todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida. La regulación y la parada de agua se realizan directamente en el adaptador.
Características y ventajas
Sistema de conexión rápida
- Conexión rápida de todos los cepillos de Kärcher a la manguera de riego.
La regulación y la parada de agua, directamente en el adaptador
- Cómoda utilización del equipo.
- Manejo ligero.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|112 x 39 x 39