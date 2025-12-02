Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner
Ultra Foam Cleaner + sistema de sustitución rápida de la boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean. Cómoda aplicación del detergente y cambio entre distintos detergentes con un solo clic.
Boquilla de espuma FJ 10 C Connect 'n' Clean con Ultra Foam Cleaner. El sistema de cambio rápido para la aplicación de detergente permite cambiar rápidamente entre diferentes detergentes con un solo clic. La dosificación del detergente se regula cómodamente en la boquilla de espuma (botón amarillo). El plano del chorro se puede girar según sea necesario. Enjuague la boquilla de espuma con agua limpia después de su uso para evitar obstrucciones por residuos de detergente. Es apta para todas las hidrolimpiadoras Kärcher de las gamas K 2 a K 7.
Características y ventajas
Innovadora boquilla de espuma
- Generación y aplicación de espuma potente.
En el juego
- Práctico juego con distintos detergentes.
Sistema de sustitución rápida
- Aplicación rápida y cómoda del detergente con un solo clic.
Dosificación del detergente
- Consumo de detergente regulado por el usuario.
Recipiente de detergente transparente
- El contenido del recipiente está visible en todo momento.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|antracita
|Peso (kg)
|1,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|102 x 201 x 260
|Compatibilidad
|Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).
Campos de aplicación
- Vehículos
- Motos y ciclomotores
- Autocaravanas
