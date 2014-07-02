Kit PC 7,5 para limpieza de tuberías
Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.
Juego para la limpieza de tuberías para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes y eliminar atascos. Cuatro chorros de alta presión orientados hacia atrás desplazan la manguera por la tubería deshaciendo el atasco. Una marca continua y un anillo de marcación señalan la posición dentro de la tubería. Esta flexible manguera de calidad de 7,5 m está reforzada con trenzado textil y cuenta con una boquilla de latón extracorta para una óptima movilidad dentro de la tubería. La manguera cuenta, además, con protección contra flexiones y conexión de latón para una larga vida útil. Adecuado para utilizar en la casa y en exteriores con todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7.
Características y ventajas
Boquilla de latón extracorta
Manguera con trenzado textil
Cuatro chorros de alta presión orientados hacia atrás
Limpieza potente con alta presión:
Conexión de bayoneta
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud (m)
|7,5
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|245 x 245 x 65
Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).
Campos de aplicación
- Tubos
- Bajantes
- Desagües
