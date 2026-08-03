Manguera para limpieza de tuberías, DN 6, 10 m, máx. 250 bar
La manguera para limpieza de tuberías de 10 m de largo se trata de una manguera de alta presión especialmente flexible para la limpieza interior de tuberías (conexión roscada para la boquilla R 1/8).
Características y ventajas
Manguera de alta presión especialmente flexible con cubierta exterior de goma y tejido de acero
- Manejo ideal para la limpieza de tuberías, pueden superarse incluso los lugares más estrechos.
- Alta resistencia al desgaste y larga vida útil.
- Resistente a presiones de hasta 250 bar.
Conexión: 1/8"
- Compatible con boquillas para limpieza de tuberías.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión máx. (bar)
|250
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Longitud (m)
|10
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,9
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