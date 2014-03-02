Boquilla triple, 060

Cambio del chorro rápido y cómodo con solo girar la boquilla. Opciones: chorro de alta presión concentrado, chorro plano de alta presión (25°) con contorno de la boquilla de alto rendimiento, cambio manual a chorro plano de baja presión (40°). En equipos con inyector, el chorro plano de baja presión sirve para la entrada y aplicación del detergente. Conexión M18 × 1,5.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño de la boquilla ( ) 60
Conexión M22 x 1,5
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,5
Equipos compatibles
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información Legal
Información de la Tienda en Línea
KÄRCHER MÉXICO

Circuito Poetas 68
Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

¡Contáctanos vía telefónica!
Call center: (55) 2629 4900
WhatsApp: (55) 59094596

E-mail: contacto.mx@karcher.com

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00

Redes Sociales
WEB NEUTRA
  • SSL Secured
© 2026 Karcher México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados