Cepillo turbo
Cepillo accionado por el aire, especialmente adecuado para alfombras y moquetas de pelo largo, así como la eliminación de los pelos de animales.
Boquilla aspiradora de accionamiento neumático. Perfecta para alfombras de pelo largo e ideal para aspirar pelos de perros, gatos y otros animales. La boquilla aspiradora turbo es accionada por el flujo de aire del aspirador de polvo. El rendimiento de limpieza se ve considerablemente incrementado por la acción mecánica del cepillo giratorio. La suciedad muy incrustada en las fibras es levantada y aspirada de forma fiable. Para lograr una limpieza muy intensiva, profunda e higiénica. Apta para los aspiradores VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 y DS 5600.
Características y ventajas
Cepillo de limpieza neumático
- El cepillo de limpieza también llega hasta la suciedad más incrustada en la alfombra y la aspira completamente
- Excelente recogida de pelos de animales
- Excelente recogida de suciedad también en alfombras de pelo largo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,6
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,8
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|280 x 250 x 92
Campos de aplicación
- Alfombras
- Moquetas