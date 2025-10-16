Aspiradora VC 2
Ideal para la limpieza práctica de pisos y casas pequeñas: la aspiradora VC 2 con bolsa reutilizable, compacta y fácil de manejar.
Como todos los equipos Kärcher, la aspiradora VC 2 destaca especialmente por su funcionalidad. Con su diseño esbelto, se acomoda a la perfección en cualquier entorno familiar moderno. La aspiradora es de fácil manejo para personas de todas las edades. Las bolsas de filtro se extraen fácilmente y pueden tirarse a la basura sin contacto con la suciedad. Los accesorios se guardan fácilmente en el equipo y por lo tanto están siempre a mano. El filtro HEPA 12 integrado retiene de forma fiable la suciedad más fina como, por ejemplo, polen y otras partículas alergénicas y deja un aire de salida limpio. Con la aspiradora VC 2 de Kärcher pueden aspirarse suelos duros o alfombras. También permite aspirar lugares de difícil acceso como esquinas o bordes.
Características y ventajas
Bolsa de filtro reutilizableNo requiere cambiar las costosas bolsas de filtro. Protege el medio ambiente.
Almacenaje de accesorios directamente en el equipoDe fácil manejo. No se pierde nada.
Filtro HEPA 12Filtra el 99,5 % del polvo y otras partículas finas. Protege la salud.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia de conexión (W)
|1100
|Radio de acción (m)
|6,5
|Capacidad de la bolsa de filtro (l)
|2,8
|Nivel de presión acústica (dB)
|80
|Tensión (V)
|110 / 127
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Peso sin accesorios. (kg)
|5,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|7,6
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|435 x 288 x 249
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 1.5 m
- Tubo de aspiración telescópico, material: de metal
- Bolsa de filtro: textil
- Boquilla para suelos
- Boquilla para ranuras
- Pincel para muebles
- Boquilla para parqué
Equipamiento
- Revestimiento suave de la empuñadura
- Práctica posición de estacionamiento
- Enrollamiento automático de cable
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Alfombras
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.