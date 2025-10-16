La compacta aspiradora VC 3 con tecnología multiciclónica permite aspirar sin bolsa de filtro. Así se ahorrará tener que cambiar y comprar las caras bolsas de filtro. Además, su depósito para la suciedad transparente muestra de un vistazo cuándo hay que vaciarlo. Por otra parte, gracias al sistema sin bolsa, no se forman olores desagradables, lo cual es una buena noticia no solo para los alérgicos. Su tamaño compacto hace de la VC 3 la aspiradora perfecta para una gran variedad de usos en pisos y casas pequeñas. Quedarán perfectamente limpios no solo los suelos duros y las alfombras, sino también los espacios estrechos y las superficies delicadas, gracias a la boquilla de ranuras y la brocha para muebles. Entre el equipamiento específico de la aspiradora se encuentran también el filtro HEPA 12, que filtra de forma fiable la suciedad más fina como, por ejemplo, polen y otras partículas alergénicas, y la práctica posición de estacionamiento.