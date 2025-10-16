Antiespumante aroma frutal 125 ml
Con este agente antiespumante líquido con aroma frutal sin alérgenos, se disuelve toda la espuma molesta en un instante.
Con el agente antiespumante líquido eliminará la espuma que le moleste rápidamente. Cuenta con propiedades como fragancia fresca y agradable. Sus características y ventajas son, que corta la espuma al instante. Tiene un agradable aroma fresco y un práctico envase.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del bidón (ml)
|125
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|6
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|40 x 40 x 140
Campos de aplicación
- Antiespumante para filtro de agua y aspirador de vapor