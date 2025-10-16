Antiespumante aroma frutal 125 ml

Con este agente antiespumante líquido con aroma frutal sin alérgenos, se disuelve toda la espuma molesta en un instante.

Con el agente antiespumante líquido eliminará la espuma que le moleste rápidamente. Cuenta con propiedades como fragancia fresca y agradable. Sus características y ventajas son, que corta la espuma al instante. Tiene un agradable aroma fresco y un práctico envase.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (ml) 125
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 6
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 40 x 40 x 140
Detergente antiespumante de olor afrutado, 125ml
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Antiespumante para filtro de agua y aspirador de vapor