KÄRCHER CENTERS

¿Quieres saber más de nuestros equipos?

Te invitamos a visitarnos en cualquiera de nuestros Kärcher Centers. Allí, recibirás la información de nuestras gamas Home & Garden y Profesional, por medio de nuestros expertos. Además podrás recibir demostraciones de algunos de nuestros equipos. 

¡Ubica nuestros Kärcher Centers!

Kärcher Center - Zona Norte

Monterrey

San Nicolás

Torreón 

Saltillo

 

Kärcher Center - Zona Centro

Querétaro 

Cuautitlán

Tlalnepantla 

Satélite

Naucalpan

Polanco 

Del Valle

Lindavista 

Tlalpan

KÄRCHER CENTER - ZONA SUR

Merida

Recibe información

En cualaquiera de nuestros Kärcher Centers, serás atendido por expertos altamente capacitados, que te orientarán para realizar la mejor adquisición para cubrir tu necesidad de limpieza.

Conoce nuestros equipos

Podrás conocer y ver en tamaño real nuestros equipos exitentes en cualquiera de nuestros Kärcher Centers, además de ver el funcionamiento de algunos.