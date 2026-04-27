Barredora-aspiradora KM 130/300 RI D
La barredora industrial KM 130/300 R I combina un diseño robusto con un manejo sencillo y un potente rendimiento de barrido, ideal para grandes volúmenes de suciedad y aplicaciones exigentes.
Robusta, de larga vida útil e ideal para situaciones con gran cantidad de suciedad y polvo: la barredora industrial KM 130/300 R I de Kärcher. Su gran depósito para la suciedad y su potente motor diésel permiten incluso operaciones de limpieza exhaustivas, mientras que el robusto armazón metálico y el sencillo manejo mediante palanca se adaptan perfectamente a las duras condiciones de los entornos industriales. Equipada de serie con un potente sistema de filtro de bolsa y la regulación de la velocidad de giro del cepillo lateral opcional para un guiado óptimo del material de barrido hasta el cepillo cilíndrico de barrido con un levantamiento de polvo mínimo, la KM 130/300 R I garantiza un barrido prácticamente sin polvo, incluso en entornos con gran presencia de polvo. Para una mayor facilidad de uso, el equipo también cuenta con un cómodo asiento y prácticos compartimentos. Las ruedas de goma maciza a prueba de pinchazos, las luces LED delanteras y una baliza de advertencia garantizan la seguridad en el entorno de trabajo inmediato. Además, se encuentran disponibles varios juegos de accesorios para adaptar el equipo a tareas de limpieza específicas o para reforzar la seguridad.
Características y ventajas
Manejo por palancas sencillo y robustoTodas las funciones importantes pueden manejarse cómodamente mediante palancas. Testigos de control LED del estado de funcionamiento. Práctico accionamiento de 1 pedal con conmutador para marcha hacia adelante y hacia atrás.
Vaciado en alto hidráulicoVaciado sencillo, sin contacto y seguro de la suciedad barrida. Vaciado en alto sin esfuerzo hasta 1,40 m de altura.
Cepillo lateral con regulación de la velocidad de giro opcionalConducción óptima de la suciedad al cepillo cilíndrico de barrido. Reduce eficazmente el levantamiento de polvo al barrer. Menor contaminación por polvo para los usuarios.
Ergonomía y facilidad de uso
- Asiento cómodo regulable en función de la altura del usuario.
- Permite trabajar sin fatiga, incluso durante largos periodos si es necesario.
- Entorno de trabajo agradable gracias a la fácil accesibilidad de los elementos de control.
Filtro de bolsa de gran superficie
- La gran superficie de filtrado permite barrer sin levantar polvo.
- Limpieza de filtros cómoda gracias al motor de vibración.
Motor y accionamiento del cepillo cilíndrico principal de barrido y los cepillos laterales completamente hidráulicos
- Requiere muy poco mantenimiento, por lo que ahorra tiempo y dinero.
- Tecnología de accionamiento sin desgaste.
- Con una vida útil especialmente larga, aun en condiciones de trabajo duras.
Gran facilidad de mantenimiento
- Sistema de filtro de bolsa de fácil acceso.
- Tecnología de bajo mantenimiento con accionamiento totalmente hidráulico y sin componentes electrónicos.
Tracción trasera hidráulica con neumáticos de goma maciza
- Permite una conducción ágil incluso en espacios reducidos.
- Neumáticos antipinchazos de goma maciza, resistentes a los objetos punzantes.
Principio de recogedor
- Buen alojamiento de la suciedad barrida, ya sea fina o gruesa.
- Reducido levantamiento de polvo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Diésel
|Tracción
|Motor de 4 tiempos
|Fabricante del motor
|Yanmar
|Accionamiento – Potencia (kW)
|15,8
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|13000
|Ancho útil (mm)
|1000
|Ancho útil con 1 cep. lateral (mm)
|1300
|Ancho útil con 2 cep. laterales (mm)
|1550
|Depósito para la suciedad (l)
|300
|Capacidad de subida de pendientes (%)
|18
|Velocidad de trabajo (km/h)
|10
|Superficie de filtrado (m²)
|7,8
|Carga (kg)
|477
|Peso (con accesorios) (kg)
|970
|Peso, listo para usar (kg)
|970
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|970
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|2045 x 1350 x 1430
Scope of supply
- filtro de bolsa
- Ruedas, de goma maciza
Equipamiento
- Limpieza automática del filtro
- Cepillo cilíndrico principal oscilante
- Servodirección
- Regulación del flujo de aspiración
- Principio de recogedor
- Accionamiento hacia delante
- Accionamiento hacia atrás
- Sistema de aspiración
- Vaciado hidráulico en alto
- Aplicación en exteriores
- Contador de las horas de servicio
- Función de barrido, desconectable
- Ajuste automático del cepillo central
Videos
Campos de aplicación
- Usos en la industria de materiales para la construcción
- Usos en la industria metalúrgica
- Usos en la industria de procesamiento de metales
- Sector de los almacenes
- Obras
- Plantas de hierro y acero
- Usos en la industria de materias primas
Accesorios
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