Barredora-aspiradora KM 85/50 W Bp Pack 2SB
Barredora-aspiradora con acompañante KM 85/50 W Bp Pack equipada de serie con batería y cargador para grandes rendimientos en superficie. Con cepillo cilíndrico de barrido de barrido oscilante y gran superficie de filtrado.
Nuestra barredora con acompañante industrial KM 85/50 W Bp Pack de diseño compacto convence gracias a su excelente equipamiento de fábrica. El equipo se suministra de serie, por ejemplo, con freno de disco, batería y el cargador correspondiente. El filtro plegado plano grande para una limpieza altamente eficaz gracias al sistema de rascado doble permite trabajar prácticamente sin polvo, mientras que el cepillo cilíndrico de barrido oscilante garantiza excelentes resultados de limpieza incluso en suelos con condiciones desfavorables y grandes cantidades de suciedad. Los usuarios se benefician sobre todo del concepto de manejo cómodo e intuitivo con accionamiento marcha adelante y marcha atrás simplemente presionando o tirando del asa de empuje, así como de los prácticos detalles, como la Home-Base de Kärcher para transportar otros utensilios de limpieza. El equipo robusto con cepillo lateral ajustable y bastidor de doble pared es excelente para el uso en condiciones difíciles. El cambio sencillo y sin herramientas del cepillo cilíndrico principal de barrido y del filtro, así como el elevado rendimiento en superficie de hasta 4725 m²/h (con el cepillo lateral izquierdo opcional) permiten satisfacer las elevadas exigencias de los entornos industriales.
Características y ventajas
Accionamiento marcha adelante y marcha atrás con el asa de empujeManejo sencillo, intuitivo y cómodo para el usuario. Manejabilidad máxima del equipo Freno de disco de serie para frenar siempre de forma segura
Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilanteExcepcional recogida de suciedad incluso en terrenos irregulares. No requiere reajuste por desgaste. Limpieza rápida y eficiente
Robusto y fiable en las aplicaciones más difícilesBastidor de rotación estable y con doble pared El cepillo lateral ajustable evita daños. Ruedas grandes para un manejo más cómodo
Potente sistema de filtros
- Filtro plegado plano grande con una superficie de filtrado total de 2,3 m²
- Filtro de poliéster lavable
- Limpieza excelente gracias al sistema de rascado doble y la posición de montaje horizontal.
Cambio sin herramientas del cepillo cilíndrico principal de barrido y del filtro
- Cambio sencillo y rápido en caso de desgaste
- Ágil control del cepillo cilíndrico principal de barrido con cintas o películas enrolladas
- Acceso al filtro por el lado limpio, sin contacto con el polvo y la suciedad.
Diseño compacto para ofrecer una maniobrabilidad óptima
- Excelente maniobrabilidad del equipo.
- Ideal para espacios reducidos y zonas bloqueadas.
- Permite la conducción a través de puertas normales (90 cm).
Sistema Home-Base integrado y superficies de trabajo
- Conexión práctica polivalente para el transporte de otros utensilios de limpieza
- Para transportar de forma sencilla p. ej. una pinza para suciedad gruesa, una escoba o un trapo.
- Superficie de apoyo para utensilios pequeños
Concepto de uso sencillo
- Conexión y desconexión cómodas del cepillo cilíndrico de barrido y el cepillo lateral mediante una palanca
- Marcha adelante y marcha atrás cómodamente mediante el asa de empuje
- Regulación de la potencia de aspiración para el barrido de superficies mojadas.
Depósito de suciedad grande
- Recoge grandes cantidades de suciedad y permite el uso durante mucho tiempo.
- Extracción sencilla y vaciado seguro de la suciedad
- Los rodillos del depósito de suciedad facilitan la manipulación durante el vaciado.
Batería y cargador incluidos
- Batería potente y duradera para usos prolongados
- Trabajo con un bajo nivel de ruido y sin emisiones
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Eléctrica
|Accionamiento
|motor de corriente continua
|Accionamiento – Potencia (V/W)
|24 / 912
|Máximo rendimiento en superficie (m²/h)
|3825
|Ancho útil (mm)
|615
|Ancho útil con 1 cep. lateral (mm)
|850
|Ancho útil con 2 cep. laterales (mm)
|1050
|Depósito para la suciedad (l)
|50
|Capacidad de subida de pendientes (%)
|15
|Velocidad de trabajo (km/h)
|4,5
|Superficie de filtrado (m²)
|2,3
|tamaño del compartimento para baterías (mm)
|362 / 348 / 290
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 2,5
|Peso (con accesorios) (kg)
|222,9
|Peso, listo para usar (kg)
|227
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|233,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Scope of supply
- Filtro plegado plano: de poliéster
Equipamiento
- Limpieza manual del filtro
- Accionamiento hacia delante
- Accionamiento hacia atrás
- Cepillo cilíndrico principal oscilante
- Recipiente para la suciedad, móvil
- Trampilla para suciedad gruesa
- Principio de barrido de la suciedad por encima del cabezal
- Sistema de aspiración
- Potente tracción
- Aplicación en exteriores
- Aplicación en interiores
- Indicador del estado de carga de la batería
- Contador de las horas de servicio
- Regulación del flujo de aspiración
- Cepillo lateral, elevable / ajustable
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Campos de aplicación
- Para la limpieza de naves de producción, almacenes, centros de logística y zonas de carga
- Para la limpieza de aparcamientos de pequeño y gran tamaño y gasolineras
- Para limpiar superficies, como patios escolares y zonas municipales
- Ideal para talleres de artesanía pequeños y en la agricultura
Accesorios
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