Nuestra barredora con acompañante industrial KM 85/50 W Bp Pack de diseño compacto convence gracias a su excelente equipamiento de fábrica. El equipo se suministra de serie, por ejemplo, con freno de disco, batería y el cargador correspondiente. El filtro plegado plano grande para una limpieza altamente eficaz gracias al sistema de rascado doble permite trabajar prácticamente sin polvo, mientras que el cepillo cilíndrico de barrido oscilante garantiza excelentes resultados de limpieza incluso en suelos con condiciones desfavorables y grandes cantidades de suciedad. Los usuarios se benefician sobre todo del concepto de manejo cómodo e intuitivo con accionamiento marcha adelante y marcha atrás simplemente presionando o tirando del asa de empuje, así como de los prácticos detalles, como la Home-Base de Kärcher para transportar otros utensilios de limpieza. El equipo robusto con cepillo lateral ajustable y bastidor de doble pared es excelente para el uso en condiciones difíciles. El cambio sencillo y sin herramientas del cepillo cilíndrico principal de barrido y del filtro, así como el elevado rendimiento en superficie de hasta 4725 m²/h (con el cepillo lateral izquierdo opcional) permiten satisfacer las elevadas exigencias de los entornos industriales.