Cortasetos HT 650/36 Bp
El cortasetos a batería HT 650/36 Bp ofrece una sujeción ergonómica perfecta, dispone de un asa giratoria para proteger las articulaciones y destaca con cortes precisos y limpios.
Las cuchillas cortadas con láser y con afilado de diamante por los dos lados de nuestro cortasetos a batería HT 650/36 Bp convierten este manejable y ligero equipo sin emisiones en el compañero ideal para trabajos ornamentales o para la poda de setos y arbustos. Las dos posiciones de regulación de la velocidad de corte permiten una sencilla adaptación a la tarea a realizar, mientras que el sistema antibloqueo integrado evita de manera efectiva las interrupciones del trabajo y aumenta la seguridad del usuario. El asa giratoria permite el corte de los laterales del seto protegiendo las articulaciones. Un innovador sistema de transporte disponible por separado aumenta considerablemente el confort y la duración de los trabajos sin fatiga.
Características y ventajas
Asa ergonómica giratoriaAsa trasera regulable para un corte cómodo de los laterales del seto. Protege las articulaciones y reduce los síntomas de fatiga.
Protección de corte y de guíaLa protección de corte y de la protección de sujeción evitan daños y elevan la seguridad. Previene el deterioro de la cuchilla durante los trabajos cerca de obstáculos.
Dos velocidades de corteDos velocidades para un corte óptimo en todas las aplicaciones.
Argolla para el sistema de transporte
- Trabajo cómodo sin fatiga gracias a una distribución homogénea del peso.
- No limita la libertad de movimiento del usuario.
Cuchillas cortadas con láser y con afilado de diamante por los dos lados
- Corte preciso con perfecta calidad de corte.
- Corta de manera eficaz y sin esfuerzo incluso ramas gruesas.
Motor sin escobillas
- Costes de mantenimiento mínimos y elevada vida útil.
- Reducida generación de calor y elevada eficiencia.
Plena flexibilidad dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher
- Cambio rápido de la batería a otro equipo en función de las necesidades.
- Aumenta la productividad y la seguridad en el trabajo.
Sin emisiones de sustancias nocivas ni CO₂
- Protege el medioambiente y la salud del usuario.
Vibración considerablemente más baja en comparación con los equipos de gasolina
- Trabajar cómodamente durante periodos de tiempo prolongados.
- Protege la salud del usuario.
Costes de utilización y mantenimiento hasta un 90 por cierto inferiores respecto a equipos de gasolina
- Especialmente rentable al eliminarse los costes de gasolina.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Plataforma de baterías
|Plataforma de batería de 36 V
|Longitud de corte (mm)
|650
|Distancia entre los dientes (mm)
|33
|Regulación de la velocidad
|sí
|Niveles de velocidad
|2
|Tipo de cuchillas de corte
|cortadas con láser, con afilado de diamante
|Velocidad de las cuchillas (cortes/min)
|Nivel 1: 2800 / Nivel 2: 3200
|Tensión (V)
|36
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 80 (6,0 Ah) / máx. 100 (7,5 Ah)
|Peso sin accesorios. (kg)
|4,5
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|6,4
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1130 x 270 x 230
Scope of supply
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Protección de cuchilla
- Protección de corte
- Protección de guía
- Mango: Giratoria
- Sistema antibloqueo
- Argolla de sujeción
Campos de aplicación
- Para el tipo de corte ornamental o para la poda de setos, arbustos y matorrales
- Ideal para el empleo en lugares públicos, fincas y jardines
Accesorios
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