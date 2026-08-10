La Kärcher BD 50/50 C Bp Pack Classic es una fregadora a baterías, compacta y manejable, ideal para la limpieza eficiente de áreas medianas. Su diseño garantiza una excelente visibilidad y agilidad, permitiendo un rendimiento teórico de hasta 2040 m²/h con su ancho útil de trabajo de 51 cm. Está equipada con un sistema de doble depósito de 50 litros cada uno (agua limpia/sucia) para prolongar los intervalos de trabajo, y es alimentada por una potente batería de 24 V. El cabezal con plato impulsor para pads ejerce una presión de hasta 28.7 g/cm², asegurando resultados óptimos, mientras que el patín de aspiración curvo de 850 mm recoge el agua sucia de manera eficaz. Su operación es sumamente sencilla gracias al intuitivo panel de control EASY Operation.