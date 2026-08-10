Fregadora-aspiradora BD 50/50 C Bp Pad Wet
Fregadora BD 50/50 C Bp Pad Wet a baterías compacta y manejable. Con tecnología de pads y depósitos de 50L, ofrece una limpieza eficiente y cómoda en superficies medianas.
La Kärcher BD 50/50 C Bp Pack Classic es una fregadora a baterías, compacta y manejable, ideal para la limpieza eficiente de áreas medianas. Su diseño garantiza una excelente visibilidad y agilidad, permitiendo un rendimiento teórico de hasta 2040 m²/h con su ancho útil de trabajo de 51 cm. Está equipada con un sistema de doble depósito de 50 litros cada uno (agua limpia/sucia) para prolongar los intervalos de trabajo, y es alimentada por una potente batería de 24 V. El cabezal con plato impulsor para pads ejerce una presión de hasta 28.7 g/cm², asegurando resultados óptimos, mientras que el patín de aspiración curvo de 850 mm recoge el agua sucia de manera eficaz. Su operación es sumamente sencilla gracias al intuitivo panel de control EASY Operation.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tracción
|Avance mediante rotación de los cepillos
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|52 / 51
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|máx. 2040
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|1200
|Tipo de baterías
|no requiere mantenimiento
|Batería (V/Ah)
|12 / 100
|Capacidad de las baterías (h)
|2
|Tensión (conexión de red del cargador) (V)
|110
|Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz)
|50
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|155 - 180
|Ancho de giro del pasillo (mm)
|1240
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 2,3
|Nivel de presión acústica (dB)
|66 - 66
Equipamiento
- Sistema de dos depósitos.
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