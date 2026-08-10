Fregadora-aspiradora B 40 C Ep

Fregadora automática con cabezal intercambiable accionada por corriente eléctrica. Su rendimiento teórico de 2200 m²/h le permite realizar la limpieza de superficies pequeñas.

Fregadora automática con cabezal intercambiable accionada por corriente eléctrica. Su rendimiento teórico de 2200 m²/h le permite realizar la limpieza profunda y de mantenimiento de superficies pequeñas gracias a su ancho útil de trabajo de 50 cm y sus depósitos de agua limpia / sucia de 40 litros cada uno. Es un equipo silencioso y fácil de limpiar con manubrio fijo Muy fácil de manejar gracias a la perilla EASY Operation que reduce tiempos de capacitación y errores de operación. Gracias a su diseño compacto y sus pequeñas dimensiones, es un equipo extraordinariamente manejable. La tobera de succión recta está equipada con labios de goma que pueden utilizarse por ambos lados.

Características y ventajas
Interruptor selector EASY-Operation
  • Manejo sencillísimo.
  • Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY.
Labio trasero de aspiración curvo / recto
  • Para ofrecer una aspiración óptima en cualquier tipo de suelo.
  • Además, hay diversos patines de aspiración para elegir: de caucho natural o de poliuretano resistente al aceite, patines de aspiración ranurados para suelos delicados o cerrados para suelos rugosos.
Alimentación de red
  • Trabajo sin interrupciones.
  • Peso reducido gracias a la conexión de red, ideal para suelos sensibles a la presión.
Práctica forma del equipo
  • La delgada máquina se puede maniobrar fácilmente, incluso en espacios reducidos.
  • Su forma asimétrica permite la mejor visibilidad de la superficie por limpiar.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho útil de los cepillos (mm) 430
Ancho útil al aspirar. (mm) 850
Depósito de agua limpia/sucia (l) 40 / 40
Tensión (V) 120
Frecuencia (Hz) 60
Potencia de conexión (W) hasta 1300
Peso sin accesorios. (kg) 66
Dimensiones (l × a × h). (mm) 1212 x 520 x 1142

Equipamiento

  • Alimentación de red
  • Modo de construcción de depósito dentro del depósito
Fregadora-aspiradora B 40 C Ep
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Fregadora-aspiradora B 40 C Ep
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Accesorios
Detergentes
Created with AI (artificial intelligence)

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