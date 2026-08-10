Fregadora-aspiradora B 40 C Ep
Fregadora automática con cabezal intercambiable accionada por corriente eléctrica. Su rendimiento teórico de 2200 m²/h le permite realizar la limpieza de superficies pequeñas.
Fregadora automática con cabezal intercambiable accionada por corriente eléctrica. Su rendimiento teórico de 2200 m²/h le permite realizar la limpieza profunda y de mantenimiento de superficies pequeñas gracias a su ancho útil de trabajo de 50 cm y sus depósitos de agua limpia / sucia de 40 litros cada uno. Es un equipo silencioso y fácil de limpiar con manubrio fijo Muy fácil de manejar gracias a la perilla EASY Operation que reduce tiempos de capacitación y errores de operación. Gracias a su diseño compacto y sus pequeñas dimensiones, es un equipo extraordinariamente manejable. La tobera de succión recta está equipada con labios de goma que pueden utilizarse por ambos lados.
Características y ventajas
Interruptor selector EASY-Operation
- Manejo sencillísimo.
- Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY.
Labio trasero de aspiración curvo / recto
- Para ofrecer una aspiración óptima en cualquier tipo de suelo.
- Además, hay diversos patines de aspiración para elegir: de caucho natural o de poliuretano resistente al aceite, patines de aspiración ranurados para suelos delicados o cerrados para suelos rugosos.
Alimentación de red
- Trabajo sin interrupciones.
- Peso reducido gracias a la conexión de red, ideal para suelos sensibles a la presión.
Práctica forma del equipo
- La delgada máquina se puede maniobrar fácilmente, incluso en espacios reducidos.
- Su forma asimétrica permite la mejor visibilidad de la superficie por limpiar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|430
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|850
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|40 / 40
|Tensión (V)
|120
|Frecuencia (Hz)
|60
|Potencia de conexión (W)
|hasta 1300
|Peso sin accesorios. (kg)
|66
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1212 x 520 x 1142
Equipamiento
- Alimentación de red
- Modo de construcción de depósito dentro del depósito