Fregadora-aspiradora B 40 C, W
Fregadora automática con cabezal intercambiable accionada por corriente eléctrica. Su rendimiento teórico de 2200 m²/h le permite realizar la limpieza de superficies pequeñas.
Fregadora automática con cabezal intercambiable accionada por corriente eléctrica. Su rendimiento teórico de 2200 m²/h le permite realizar la limpieza profunda y de mantenimiento de superficies pequeñas gracias a su ancho útil de trabajo de 50 cm y sus depósitos de agua limpia / sucia de 40 litros cada uno. Es un equipo silencioso y fácil de limpiar con manubrio fijo Muy fácil de manejar gracias a la perilla EASY Operation que reduce tiempos de capacitación y errores de operación. Gracias a su diseño compacto y sus pequeñas dimensiones, es un equipo extraordinariamente manejable. La tobera de succión recta está equipada con labios de goma que pueden utilizarse por ambos lados.
Características y ventajas
Función Auto-FillLlenado automático del depósito de agua limpia Conectar la manguera de agua limpia y la entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.
Cabezal de cepillos con tecnología de cepillos circularesSencillo cambio de cepillos en cuestión de segundos. Manejo sencillo: desencajar el cepillo pisando el pedal, enclavarlo bajando la máquina o encajándolo a mano.
Interruptor selector EASY-OperationManejo sencillísimo. Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY.
Modo ahorro eco!efficiency
- Para reducir claramente el consumo energético y alargar sustancialmente la capacidad de las baterías.
- El nivel eco!efficiency es ultrasilencioso y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (por ejemplo, hospitales u hoteles).
Manejo sencillo
- Manejo sencillo gracias a los elementos de control sinópticos según un código de colores
Potente tracción
- Para ofrecer un manejo sencillo y maniobras sin esfuerzo.
- Sin escalonamiento y preajustable (adelante y atrás).
Innovador sistema KIK
- Llave amarilla para el operario, llave gris para el encargado.
- Reducidos gastos de servicio técnico por los escasos errores de manejo.
Con batería 24 V / 105 Ah (C5)
- Batería de gel sin mantenimiento.
- Para unos tiempos de marcha extremadamente largos (hasta 2:30 en el modo eco!efficiency).
Con cargador para montaje empotrado
- La curva de carga está perfectamente ajustada a la batería.
- Para brindar una larga vida útil de la batería.
Práctica forma del equipo
- La delgada máquina se puede maniobrar fácilmente, incluso en espacios reducidos.
- Su forma asimétrica permite la mejor visibilidad de la superficie por limpiar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|510
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|850
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|40 / 40
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|3060
|Tipo de baterías
|no requiere mantenimiento
|Batería (V/Ah)
|24 / 105
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 3
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|30
|Nivel de presión acústica (dB)
|68
|Potencia de conexión (W)
|hasta 1300
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|1249 x 575 x 1145
Scope of supply
- Cepillo circular: 1 Unidad(es)
- Batería
- Batería y cargador para montaje a bordo incluidos
Equipamiento
- Potente tracción
- Modo de construcción de depósito dentro del depósito