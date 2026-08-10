Fregadora-aspiradora B 40 C, W

Fregadora automática con cabezal intercambiable accionada por corriente eléctrica. Su rendimiento teórico de 2200 m²/h le permite realizar la limpieza de superficies pequeñas.

Fregadora automática con cabezal intercambiable accionada por corriente eléctrica. Su rendimiento teórico de 2200 m²/h le permite realizar la limpieza profunda y de mantenimiento de superficies pequeñas gracias a su ancho útil de trabajo de 50 cm y sus depósitos de agua limpia / sucia de 40 litros cada uno. Es un equipo silencioso y fácil de limpiar con manubrio fijo Muy fácil de manejar gracias a la perilla EASY Operation que reduce tiempos de capacitación y errores de operación. Gracias a su diseño compacto y sus pequeñas dimensiones, es un equipo extraordinariamente manejable. La tobera de succión recta está equipada con labios de goma que pueden utilizarse por ambos lados.

Características y ventajas
Fregadora-aspiradora B 40 C, W: Función Auto-Fill
Función Auto-Fill
Llenado automático del depósito de agua limpia Conectar la manguera de agua limpia y la entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.
Fregadora-aspiradora B 40 C, W: Cabezal de cepillos con tecnología de cepillos circulares
Cabezal de cepillos con tecnología de cepillos circulares
Sencillo cambio de cepillos en cuestión de segundos. Manejo sencillo: desencajar el cepillo pisando el pedal, enclavarlo bajando la máquina o encajándolo a mano.
Fregadora-aspiradora B 40 C, W: Interruptor selector EASY-Operation
Interruptor selector EASY-Operation
Manejo sencillísimo. Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY.
Modo ahorro eco!efficiency
  • Para reducir claramente el consumo energético y alargar sustancialmente la capacidad de las baterías.
  • El nivel eco!efficiency es ultrasilencioso y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (por ejemplo, hospitales u hoteles).
Manejo sencillo
  • Manejo sencillo gracias a los elementos de control sinópticos según un código de colores
Potente tracción
  • Para ofrecer un manejo sencillo y maniobras sin esfuerzo.
  • Sin escalonamiento y preajustable (adelante y atrás).
Innovador sistema KIK
  • Llave amarilla para el operario, llave gris para el encargado.
  • Reducidos gastos de servicio técnico por los escasos errores de manejo.
Con batería 24 V / 105 Ah (C5)
  • Batería de gel sin mantenimiento.
  • Para unos tiempos de marcha extremadamente largos (hasta 2:30 en el modo eco!efficiency).
Con cargador para montaje empotrado
  • La curva de carga está perfectamente ajustada a la batería.
  • Para brindar una larga vida útil de la batería.
Práctica forma del equipo
  • La delgada máquina se puede maniobrar fácilmente, incluso en espacios reducidos.
  • Su forma asimétrica permite la mejor visibilidad de la superficie por limpiar.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Batería
Ancho útil de los cepillos (mm) 510
Ancho útil al aspirar. (mm) 850
Depósito de agua limpia/sucia (l) 40 / 40
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) 3060
Tipo de baterías no requiere mantenimiento
Batería (V/Ah) 24 / 105
Capacidad de las baterías (h) máx. 3
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 180
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²) 30
Nivel de presión acústica (dB) 68
Potencia de conexión (W) hasta 1300
Dimensiones (l × a × h). (mm) 1249 x 575 x 1145

Scope of supply

  • Cepillo circular: 1 Unidad(es)
  • Batería
  • Batería y cargador para montaje a bordo incluidos

Equipamiento

  • Potente tracción
  • Modo de construcción de depósito dentro del depósito
Fregadora-aspiradora B 40 C, W
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Accesorios
Detergentes
Created with AI (artificial intelligence)

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