Sin necesidad del engorroso barrido previo: la fregadora-aspiradora combinada con conductor sentado accionada por batería B 250 R I + D 100 se presenta con una unidad de barrido y aspiración y un cepillo circular con un ancho útil de 100 centímetros. Gracias a la potente batería (36 V / 630 Ah) y al gran depósito de agua de 250 l, es posible obtener intervalos de trabajo prolongados, mientras que la función Auto Fill para el llenado sencillo del depósito de agua limpia permite ahorrar un tiempo valioso. Combinado con una limpieza automática del filtro, el filtro redondo con 4 m² de superficie de filtrado permite trabajar de forma continua sin polvo. El sistema KIK, el código de colores de los elementos de control y el interruptor EASY Operation, permiten una maniobrabilidad sencilla y segura de este equipo disponible en diversas variantes de configuración. La pantalla en color permite el cómodo ajuste de los modos de limpieza. Asimismo, el modo eco!efficiency reduce la potencia de la turbina y la cantidad de agua, ahorrando así energía y agua y aumentando la duración de la batería en un 20 por ciento.