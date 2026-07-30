Fregadora-aspiradora B 260 R I + D 100
Fregadora-aspiradora combinada accionada por batería B 250 R I + D 100 con elemento de barrido, tecnología de cepillos circulares de esponja y modo eco!efficiency. Apta para superficies de hasta 12.000 m².
Sin necesidad del engorroso barrido previo: la fregadora-aspiradora combinada con conductor sentado accionada por batería B 250 R I + D 100 se presenta con una unidad de barrido y aspiración y un cepillo circular con un ancho útil de 100 centímetros. Gracias a la potente batería (36 V / 630 Ah) y al gran depósito de agua de 250 l, es posible obtener intervalos de trabajo prolongados, mientras que la función Auto Fill para el llenado sencillo del depósito de agua limpia permite ahorrar un tiempo valioso. Combinado con una limpieza automática del filtro, el filtro redondo con 4 m² de superficie de filtrado permite trabajar de forma continua sin polvo. El sistema KIK, el código de colores de los elementos de control y el interruptor EASY Operation, permiten una maniobrabilidad sencilla y segura de este equipo disponible en diversas variantes de configuración. La pantalla en color permite el cómodo ajuste de los modos de limpieza. Asimismo, el modo eco!efficiency reduce la potencia de la turbina y la cantidad de agua, ahorrando así energía y agua y aumentando la duración de la batería en un 20 por ciento.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|1000
|Ancho útil con 2 cep. laterales (mm)
|1180
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1140
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|260 / 260
|Depósito para la suciedad (l)
|60
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|10000
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|7000
|Tipo de baterías
|de escaso mantenimiento
|Batería (V/Ah)
|36 / 630
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 5
|Capacidad de subida de pendientes (%)
|10
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|140
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|35
|Ancho de giro del pasillo (cm)
|2950
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 9
|Nivel de presión acústica (dB)
|73
|Potencia de conexión (W)
|hasta 8900
|Peso total permitido (kg)
|2020
|Peso sin accesorios. (kg)
|1855
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|2950 x 1330 x 2170
Scope of supply
- Cepillos laterales
Equipamiento
- Auto-Fill
- Sistema de enjuague del depósito
- Potente tracción
- Interrupción automática de la alimentación de agua de los cepillos
- Dispositivo de barrido integrado
- Volante de posición ajustable
- Función de barrido
- Unidad de barrido y aspiración (con cepillos laterales)
- Electroválvulas
- Sistema de dos depósitos.
- Luz diurna de marcha de serie
- Tipo de labios de aspiración: Linatex®
- Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales
- Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares
- Interruptor selector de servicio Easy Operation