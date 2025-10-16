Gracias a su construcción estrecha y compacta, nuestra fregadora-aspiradora con conductor BD 50/70 R Bp Pack Classic con funcionamiento por baterías y con tecnología de cepillos circulares es muy fácil de maniobrar y transportar, por ejemplo, en ascensores. Así, el modelo básico económico, que funciona con potentes baterías de 105 Ah, se posiciona como alternativa real a las máquinas de arrastre (las baterías y el cargador también se incluyen). El fácil manejo con elementos de control codificados por colores sabe convencer, al igual que los numerosos detalles útiles e inteligentes. Asimismo, la estación base de serie se puede equipar con un gancho para llevar utensilios manuales de limpieza. Además, opcionalmente están disponibles un soporte de bolsas de basura y una mopa de prebarrido.