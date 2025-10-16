Fregadora-aspiradora B 70 R Bp Pack Classic

Fregadora-aspiradora con conductor operada por batería, manejable, fácil de usar BD 50/70 R Bp Pack Classic con cepillo circular. Se suministran baterías y cargador adaptado.

Gracias a su construcción estrecha y compacta, nuestra fregadora-aspiradora con conductor BD 50/70 R Bp Pack Classic con funcionamiento por baterías y con tecnología de cepillos circulares es muy fácil de maniobrar y transportar, por ejemplo, en ascensores. Así, el modelo básico económico, que funciona con potentes baterías de 105 Ah, se posiciona como alternativa real a las máquinas de arrastre (las baterías y el cargador también se incluyen). El fácil manejo con elementos de control codificados por colores sabe convencer, al igual que los numerosos detalles útiles e inteligentes. Asimismo, la estación base de serie se puede equipar con un gancho para llevar utensilios manuales de limpieza. Además, opcionalmente están disponibles un soporte de bolsas de basura y una mopa de prebarrido.

Características y ventajas
Fregadora-aspiradora B 70 R Bp Pack Classic: Manejo sencillo
Manejo sencillo
Símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico. Fases de preparación cortas. Manejo sencillo del equipo gracias a los escasos elementos de control amarillos.
Fregadora-aspiradora B 70 R Bp Pack Classic: Tecnología de cepillos circulares
Tecnología de cepillos circulares
Diseño robusto con cabezal de cepillo circular integrado. Rendimiento de superficie elevado gracias al gran ancho útil. Cambio de cepillos mediante un pedal.
Fregadora-aspiradora B 70 R Bp Pack Classic: Diseño compacto y estrecho
Diseño compacto y estrecho
Equipo especialmente manejable. Buena visibilidad de la superficie que se debe limpiar. Fácil transporte.
Accesorios opcionales: mopa de barrido previo
  • Recoge la suciedad seca y, de este modo, ayuda en el proceso de limpieza.
  • Contribuye a evitar obstrucciones en el canal de aspiración.
Baterías de iones de litio disponibles de forma opcional
  • Ahorro de tiempo: en función del cargador, se carga completamente en 2 horas. También son posibles recargas intermedias.
  • Vida útil muy superior en comparación con las baterías de plomo-ácido o gel.
  • En lugar del habitual 80 por ciento de las baterías convencionales, se puede extraer la capacidad total de la batería.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Batería
Tracción Motor de propulsión
Ancho útil de los cepillos (mm) 510
Ancho útil al aspirar. (mm) 900
Depósito de agua limpia/sucia (l) 70 / 75
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) 2805
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 2000
Batería (V/Ah) 24 / 105
Capacidad de las baterías (h) máx. 2,5
Conexión de red del cargador (V/Hz) 95 - 253 / 50 - 60
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 180
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg) 13 / 20
Ancho de giro del pasillo (mm) 1650
Consumo de agua (l/min) máx. 2,3
Nivel de presión acústica (dB) 66
Potencia de conexión (W) 1400
Peso total permitido (kg) 345
Peso sin accesorios. (kg) 100
Dimensiones (l × a × h). (mm) 1310 x 590 x 1060

Scope of supply

  • Cepillo circular: 1 Unidad(es)
  • Batería
  • Batería y cargador incluidos
  • tobera, forma de V

Equipamiento

  • Potente tracción
  • Interrupción automática de la alimentación de agua de los cepillos
  • Electroválvulas
  • Sistema de dos depósitos.
  • Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher
Campos de aplicación
  • Ideal para utilizar en supermercados, centros comerciales y hospitales
  • Adecuado también para la limpieza de centros de producción y almacenes
