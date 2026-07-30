La fregadora-aspiradora accionada mediante batería (batería en húmedo o de gel de 170–198 Ah) con conductor sentado B 95 RS Konfig con depósito de 95 litros es una fregadora-aspiradora compacta y configurable con conductor de pie que cubre una superficie muy extensa con una visión óptima en todo momento. El equipo está disponible opcionalmente con un cabezal de cepillos cilíndricos (con función de barrido) para suelos rugosos o con un cabezal de cepillos circulares para suelos lisos, según se desee con un ancho útil de 65 o 75 centímetros. Características de confort: cabezal de cepillos reclinable automáticamente y patín trasero de aspiración, modos de limpieza seleccionables, display LCD de gran tamaño, elementos de control codificados por colores, sistema de llave KIK, dosificación del detergente Dose (opcional) y función Auto-Fill para garantizar un llenado del depósito de agua limpiaeficaz. Gracias a los elementos de control codificados por colores, el manejo es especialmente sencillo. Además, los labios de aspiración, los cepillos y el patín trasero de aspiración se pueden cambiar en cuestión de segundos y sin necesidad de herramientas.