Fregadora-aspiradora B 95 RS

La extraordinariamente manejable B 95 RS Konfig es una fregadora-aspiradora configurable con conductor de pie y disponible opcionalmente como variante con cabezal de cepillos circulares o con cabezal de cepillos cilíndricos con ancho útil de 65 o 75 cm.

La fregadora-aspiradora accionada mediante batería (batería en húmedo o de gel de 170–198 Ah) con conductor sentado B 95 RS Konfig con depósito de 95 litros es una fregadora-aspiradora compacta y configurable con conductor de pie que cubre una superficie muy extensa con una visión óptima en todo momento. El equipo está disponible opcionalmente con un cabezal de cepillos cilíndricos (con función de barrido) para suelos rugosos o con un cabezal de cepillos circulares para suelos lisos, según se desee con un ancho útil de 65 o 75 centímetros. Características de confort: cabezal de cepillos reclinable automáticamente y patín trasero de aspiración, modos de limpieza seleccionables, display LCD de gran tamaño, elementos de control codificados por colores, sistema de llave KIK, dosificación del detergente Dose (opcional) y función Auto-Fill para garantizar un llenado del depósito de agua limpiaeficaz. Gracias a los elementos de control codificados por colores, el manejo es especialmente sencillo. Además, los labios de aspiración, los cepillos y el patín trasero de aspiración se pueden cambiar en cuestión de segundos y sin necesidad de herramientas.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Batería
Tracción Motor de propulsión
Ancho útil de los cepillos (mm) 750
Ancho útil al aspirar. (mm) 940
Depósito de agua limpia/sucia (l) 95 / 95
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) 3000
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 2250
Batería (V/Ah) 24 / 198
Capacidad de las baterías (h) máx. 2,5
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 180 - 1300
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²) 24 - 215
Consumo de agua (l/min) 3,5
Nivel de presión acústica (dB) 68
Potencia de conexión (W) 2400
Peso total permitido (kg) 500
Dimensiones (l × a × h). (mm) 1425 x 765 x 1270
Fregadora-aspiradora B 95 RS
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