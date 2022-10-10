Funcionamiento rentable de instalaciones de lavado

5. Tecnología fiable y servicio de fábrica

Por tanto, para la adquisición de puentes de lavado, la fiabilidad de la técnica debe ocupar un lugar destacado, ya que el mejor puente de lavado no proporciona dinero si deja de funcionar varios días debido a un fallo técnico.

Lo ideal es que todos los componentes eléctricos cumplan los requisitos de seguridad habituales. Las cadenas de energía cerradas, los elementos de control resistentes al agua y la protección contra cortocircuitos o las desconexiones de emergencia definen en la actualidad el estándar de calidad. Por otro lado, la instrucción profesional por parte del fabricante, un manual de instrucciones completo y una disposición clara de los componentes técnicos contribuyen también al ahorro de costes.

En este contexto, el servicio de fábrica también es fundamental. Puntos de atención al cliente distribuidos por todo el país, técnicos de servicio que se desplazan al lugar de la incidencia en un plazo de 24 horas y un rápido suministro de repuestos garantizan un mínimo de tiempos de inactividad y de espera. Los contratos de mantenimiento de inspección, una línea directa de asistencia telefónica e informaciones periódicas completan los servicios.