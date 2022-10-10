Funcionamiento rentable de instalaciones de lavado
La limpieza del vehículo es de suma importancia para muchos propietarios de automóviles. Esto hace que recurran regularmente a lugares para el lavado y la conservación de vehículos. Los puentes de lavado constituyen por tanto un negocio complementario rentable para talleres de automóviles, gasolineras y concesionarios. Los centros de lavado también se benefician de la instalación de sistemas económicos y, al mismo tiempo, ecológicos.
La iniciación rentable en el negocio de los portales de lavado
Los puentes de lavado pueden ser una solución de limpieza rentable para talleres de automóviles, concesionarios, parques de lavado o gasolineras. No obstante, es indispensable que el equipamiento y el tamaño de la instalación de lavado estén adaptados al grupo destinatario y sean los adecuados para el caudal diario de lavados. Si se desea emplear un puente de lavado como negocio productivo, es indispensable realizar un análisis exhaustivo del emplazamiento.
La primera decisión: ¿lavado de vehículos para uso propio o negocio productivo?
Al adquirir un puente de lavado, uno de los aspectos fundamentales es la rentabilidad. En primer lugar, es preciso aclarar si el puente de lavado se va a emplear exclusivamente para el lavado propio de vehículos o como negocio productivo.
Lavado propio de vehículos
Si lo principal es el lavado propio de vehículos, el tamaño y el diseño técnico se orientarán, en el caso de los concesionarios, por las cifras de venta de vehículos nuevos y usados y, en el caso de los talleres de vehículos, por la afluencia de clientes.
Consejo: En ambos casos, para el cálculo de la rentabilidad deberá tenerse en cuenta también la oferta de opciones de lavado de otros proveedores del entorno cercano.
Lavado como negocio productivo
En el caso del lavado como negocio productivo, la rentabilidad y el tipo de puente de lavado se basan inicialmente en el número previsto de lavados. Para determinar esta cifra es necesario llevar a cabo un análisis a fondo del emplazamiento.
Análisis exhaustivo del emplazamiento para un negocio de lavado rentable
Si se desea operar una instalación de lavado como negocio productivo, es indispensable realizar un análisis exhaustivo del emplazamiento que permita valorar la rentabilidad. Además de elegir la ubicación adecuada, también es esencial examinar detenidamente las condiciones estructurales y técnicas, las opciones de financiación y una evaluación de la rentabilidad para determinar el tamaño y el equipamiento óptimos de la instalación.
Nota:
También la legislación de protección de las aguas subterráneas y de protección medioambiental tiene una clara influencia sobre la utilización de un puente de lavado. Así, muchos municipios no permiten el lavado de vehículos en la calle para evitar la contaminación de las aguas subterráneas con productos de lavado. Si los municipios aplican esta legislación de manera estricta, lo normal es que aumenten las visitas al puente de lavado.
2. Condiciones constructivas y técnicas: permiso de obras, protección acústica, reciclaje de agua, etc.
A continuación, hay que comprobar las condiciones estructurales y técnicas del lugar.
3. Cálculo de los costes de mantenimiento
A la hora de planificar una instalación de lavado tampoco deben olvidarse nunca los costes de mantenimiento cuando se realiza el cálculo de amortización. Por lo tanto, el cálculo del precio de los programas de lavado ofrecidos debe estar en una proporción rentable con relación a los costes de mantenimiento de la tecnología, los costes de los productos químicos de lavado y los salarios del personal. Este cálculo incluye también los costes del prelavado si, por ejemplo, se emplean limpiadoras de alta presión en combinación con detergentes.
4. Financiación
Por último es necesario pensar en el tipo de financiación. Además de los créditos convencionales, existe normalmente también una opción de leasing para todas las piezas móviles del puente de lavado. Especialmente cuando es necesario modernizar el puente por partes, el leasing puede ser una buena alternativa a la compra porque requiere menor inversión de capital externo.
5. Tecnología fiable y servicio de fábrica
Por tanto, para la adquisición de puentes de lavado, la fiabilidad de la técnica debe ocupar un lugar destacado, ya que el mejor puente de lavado no proporciona dinero si deja de funcionar varios días debido a un fallo técnico.
Lo ideal es que todos los componentes eléctricos cumplan los requisitos de seguridad habituales. Las cadenas de energía cerradas, los elementos de control resistentes al agua y la protección contra cortocircuitos o las desconexiones de emergencia definen en la actualidad el estándar de calidad. Por otro lado, la instrucción profesional por parte del fabricante, un manual de instrucciones completo y una disposición clara de los componentes técnicos contribuyen también al ahorro de costes.
En este contexto, el servicio de fábrica también es fundamental. Puntos de atención al cliente distribuidos por todo el país, técnicos de servicio que se desplazan al lugar de la incidencia en un plazo de 24 horas y un rápido suministro de repuestos garantizan un mínimo de tiempos de inactividad y de espera. Los contratos de mantenimiento de inspección, una línea directa de asistencia telefónica e informaciones periódicas completan los servicios.