Limpieza en una Gasolinería
Este tipo de estaciones de servicio requieren una amplia variedad de tareas de limpieza. Sin embargo, invirtiendo en la tecnología de limpieza adecuada es posible realizar los trabajos necesarios de forma eficiente y mantener sus instalaciones permanentemente limpias.
Los operadores de estaciones de servicio se enfrentan a muchos desafíos
Las estaciones de servicio hace mucho tiempo que dejaron de ser lugares dedicados exclusivamente a la venta de combustible. Se han convertido en puntos de encuentro y aún, muchos cuentan con pequeñas tiendas de autoservicio o restaurantes.
Para que los clientes se sientan cómodos, los operadores se enfrentan a muchos desafíos en lo que respecta a la limpieza: en el exterior, en la zona de ventas, en la zona de restauración, en los sanitarios, en el lavadero de coches... La limpieza debe estar garantizada en todas partes y se deben respetar las normas de seguridad pertinentes. Por lo tanto, las tareas de limpieza de las gasolineras son muy variadas. No obstante, si se dispone de un parque de equipos adecuado y se invierte en la tecnología de limpieza correcta, será posible garantizar una limpieza eficaz y exhaustiva: se trata de una inversión que ahorra mucho tiempo de trabajo y, por tanto, se amortiza rápidamente. La limpieza en profundidad sigue siendo necesaria a intervalos periódicos. Sin embargo, si se mantienen limpias las instalaciones, el volumen de trabajo será mucho menor.
Tareas de limpieza en gasolineras
Ir sobre seguro: cumplir las normativas y reglamentos
En las estaciones de servicio, puede haber zonas especialmente peligrosas para las personas y el medio ambiente debido a la presencia de gases o líquidos peligrosos o combustibles. Por ello, la protección de la salud y la seguridad en el trabajo, además de la preservación del medio ambiente, son especialmente relevantes en las actividades de las estaciones de servicio. De esta forma, al utilizar equipamiento y detergentes deben cumplirse la normativa y los reglamentos de las asociaciones profesionales, así como las respectivas normas y reglamentos de las compañías petroleras.