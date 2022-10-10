Limpieza en una Gasolinería

Los operadores de estaciones de servicio se enfrentan a muchos desafíos

Las estaciones de servicio hace mucho tiempo que dejaron de ser lugares dedicados exclusivamente a la venta de combustible. Se han convertido en puntos de encuentro y aún, muchos cuentan con pequeñas tiendas de autoservicio o restaurantes.

Para que los clientes se sientan cómodos, los operadores se enfrentan a muchos desafíos en lo que respecta a la limpieza: en el exterior, en la zona de ventas, en la zona de restauración, en los sanitarios, en el lavadero de coches... La limpieza debe estar garantizada en todas partes y se deben respetar las normas de seguridad pertinentes. Por lo tanto, las tareas de limpieza de las gasolineras son muy variadas. No obstante, si se dispone de un parque de equipos adecuado y se invierte en la tecnología de limpieza correcta, será posible garantizar una limpieza eficaz y exhaustiva: se trata de una inversión que ahorra mucho tiempo de trabajo y, por tanto, se amortiza rápidamente. La limpieza en profundidad sigue siendo necesaria a intervalos periódicos. Sin embargo, si se mantienen limpias las instalaciones, el volumen de trabajo será mucho menor.