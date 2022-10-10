Limpieza en cocinas industriales

Limpieza y desinfección según HACCP*

Para poder elaborar alimentos completamente higiénicos, las cocinas, los espacios colindantes (despensas, cámaras frigoríficas) y los equipos deben mantenerse limpios mediante una limpieza cuidadosa y una desinfección en caso necesario. Dado que las distintas zonas y equipos tienen intervalos de limpieza diferentes, es necesario establecer un plan de limpieza y colgarlo de forma bien visible en la zona a limpiar. Este plan debe detallar:

qué (equipos, superficies, suelos)

cuándo (después del uso, diariamente, semanalmente)

con qué (detergente y dosis)

y quién (empleado responsable) realiza la limpieza.

Para llevar un control, los trabajos realizados deben quedar escrupulosamente registrados y documentados mediante firma. Es importante tener en cuenta que la limpieza y la desinfección son dos procesos diferentes.

El objetivo de la limpieza es eliminar la suciedad, es decir, cualquier sustancia no deseada, incluidos los residuos de productos, los microorganismos y los residuos de detergentes y desinfectantes.

La desinfección abarca procesos químicos y físicos para eliminar los microorganismos que pudieran ser perjudiciales para la salud o mermar la calidad de los alimentos.

*HACCP=Hazard Analysis Critical Control Point (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico), una herramienta de calidad centrada en las medidas preventivas, diseñada para garantizar la seguridad en la producción y la manipulación de los alimentos y para prevenir los peligros que podrían provocar enfermedades o lesiones a los consumidores.