Requisitos para el lavado de vehículos industriales

Los requisitos para la limpieza de vehículos industriales son elevados, ya que la suciedad de camiones y vehículos similares varía en gran medida en función de la finalidad de uso y del tipo de vehículo. Por lo tanto, la tecnología de lavado debe ser capaz de eliminar de forma fiable y rápida la suciedad, como las manchas de alquitrán, los aceites y las salpicaduras de barro, pero también los depósitos estacionales (por ejemplo, la sal de deshielo, el polen, los residuos de insectos y hojas), y al mismo tiempo tratar la superficie del vehículo con suavidad.

Los diferentes materiales con los que se fabrican los camiones presentan un desafío adicional. Estos incluyen aluminio, fibra de carbono y acero, goma y diversos tipos de plástico. Todos ellos deben limpiarse de forma eficaz y cuidadosa en un único proceso de lavado.