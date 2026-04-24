Limpiadora de ultra-alta presión HD 9/100 Classic (DumpGun)*KAP

Características y ventajas
Gran durabilidad y resistencia
  • Gastos de servicio reducidos.
  • Una larga vida útil es sinónimo de rentabilidad.
Alta movilidad
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión de trabajo (bar/MPa) 1000 / 100
Caudal de agua (l/h) 980
Temperatura de entrada (°C) 45
Combustible Eléctrica
Potencia del motor (kW) 35
Número de fases de corriente (Ph) 3
Tensión (V) 380 - 480
Frecuencia (Hz) 60
Tipo de bombas Cigüeñal
Peso sin accesorios. (kg) 378
Peso (con accesorios) (kg) 392
Peso con embalaje incluido. (kg) 395,5
Dimensiones (l × a × h). ( ) 1395 x 789 x 1088

Scope of supply

  • Lanza pulverizadora de acero inoxidable: 750 mm
  • Boquilla de chorro plano

Equipamiento

  • Longitud de la manguera de alta presión: 20 m
  • Válvula de seguridad
  • Contador de las horas de servicio
Limpiadora de ultra-alta presión HD 9/100 Classic (DumpGun)*KAP
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Videos
Campos de aplicación
  • Sector de la construcción
  • Industria
  • Transporte
Accesorios