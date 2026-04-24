Limpiadora de ultra-alta presión HD 9/100 Classic (DumpGun)*KAP
Características y ventajas
Gran durabilidad y resistencia
- Gastos de servicio reducidos.
- Una larga vida útil es sinónimo de rentabilidad.
Alta movilidad
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|1000 / 100
|Caudal de agua (l/h)
|980
|Temperatura de entrada (°C)
|45
|Combustible
|Eléctrica
|Potencia del motor (kW)
|35
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|380 - 480
|Frecuencia (Hz)
|60
|Tipo de bombas
|Cigüeñal
|Peso sin accesorios. (kg)
|378
|Peso (con accesorios) (kg)
|392
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|395,5
|Dimensiones (l × a × h). ( )
|1395 x 789 x 1088
Scope of supply
- Lanza pulverizadora de acero inoxidable: 750 mm
- Boquilla de chorro plano
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 20 m
- Válvula de seguridad
- Contador de las horas de servicio
Videos
Campos de aplicación
- Sector de la construcción
- Industria
- Transporte