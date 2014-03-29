Automotriz

Actuación brillante para gasolineras, agencias y talleres automotrices. Kärcher le ofrece los conceptos de limpieza que se adaptan a los requisitos especiales de gasolineras, agencias y talleres automotrices. Déjese convencer por nuestra completa oferta de equipos de limpieza Kärcher y por sus servicios orientados al cliente.

Automoción

Agencias y talleres automotrices

Soluciones de limpieza que garantizan resultados y, con ello, las bases para un trabajo seguro en agencias y talleres automotrices.

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Kärcher es sinónimo de soluciones de limpieza excelentes y un servicio orientado al cliente para las gasolineras modernas.

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