Servicio público y municipal

Para la educación, el deporte y la administración. Equipos de limpieza que permiten un trabajo eficaz en el servicio público y en la técnica municipal y garantizan la máxima limpieza.

Servicio público

Servicio público

Los nuevos equipos de Kärcher Professional en color antracita demuestran cuánta eficacia es posible alcanzar en la técnica de limpieza.

Servicio municipal

Los equipos municipales de Kärcher ofrecen una potencia superior para cualquier finalidad de uso. Y convencen por sus perfectos resultados, robustez y posibilidades de aplicación casi ilimitadas.

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información Legal
Información de la Tienda en Línea
KÄRCHER MÉXICO

Circuito Poetas 68
Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

¡Contáctanos vía telefónica!
Call center: (55) 2629 4900
WhatsApp: (55) 59094596

E-mail: contacto.mx@karcher.com

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00

Redes Sociales
WEB NEUTRA
  • SSL Secured
© 2026 Karcher México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados