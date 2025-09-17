Base de estacionamiento independiente
Práctica para almacenar el equipo y los accesorios: la base de estacionamiento independiente es adecuada para todos los modelos de las aspiradoras a batería VC 6 Cordless ourFamily y VC 7 Cordless yourMax.
Todos los modelos VC 6 Cordless ourFamily y VC 7 Cordless yourMax pueden almacenarse en la base de estacionamiento independiente para ahorrar espacio y evitar que vuelquen. No es necesario un montaje en la pared. También tienen cabida los accesorios junto a la aspiradora a batería. Así siempre todo queda bien ordenado y a mano. El cargador de la aspiradora también puede acoplarse a la base de estacionamiento; de este modo, la batería se carga automáticamente cuando el equipo está estacionado. Para utilizar la base de estacionamiento independiente, se requiere un soporte de pared, que se incluye con los modelos VC 6 Cordless ourFamily y VC 7 Cordless yourMax. Se colocará en la base de estacionamiento. El volumen de suministro de la base de estacionamiento no incluye un soporte de pared adicional.
Características y ventajas
Función de carga integrada
- El cargador de la aspiradora a batería puede integrarse en la base de estacionamiento.
- La batería de la aspiradora se carga automáticamente en la base de estacionamiento.
- La aspiradora está lista para su uso en todo momento.
Almacenamiento óptimo del equipo y los accesorios sin fijación a la pared de la base de estacionamiento
- Almacenamiento seguro, flexible y en poco espacio.
- Los accesorios para la aspiradora a batería pueden fijarse fácilmente a la base de estacionamiento independiente.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|2,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|324 x 303 x 938