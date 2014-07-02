Boquilla manual
Boquilla manual con cerdas adicionales para la limpieza de pequeñas superficies, como cabinas de ducha, paredes alicatadas y mucho más. Se puede usar con o sin funda.
Boquilla manual con cerdas adicionales para la limpieza de pequeñas superficies. La boquilla manual se puede usar con o sin funda de limpieza. La suciedad incrustada se puede eliminar, primero, con las robustas cerdas. A continuación, se puede utilizar la boquilla con funda y desprender y recoger la suciedad con toda facilidad. La boquilla manual es especialmente adecuada para paredes alicatadas, espejos, cabinas de ducha, campanas extractoras, hornillos y mucho más.
Características y ventajas
Cerdas de limpieza
- Para desprender la suciedad incrustada
Práctico tamaño
- Perfecto para pequeñas superficies, ventanas, etc.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|165 x 200 x 60
Vídeos
Campos de aplicación
- Superficies de trabajo de la cocina
- Paredes alicatadas
- Mamparas de ducha/bañeras
- Placas de cocina
- Campana extractora
- Frigoríficos (interior/exterior)
- Horno
- Cocinas