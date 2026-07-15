La cómoda solución para limpiar superficies acristaladas con una limpiadora de vapor. Con la boquilla para limpieza de ventanas Comfort, las ventanas, espejos y otras superficies acristaladas pueden limpiarse fácilmente y sin dejar marcas. Gracias al largo labio de secado, incluso las zonas difíciles de limpiar quedan libres de marcas y huellas sin esfuerzo y de forma cómoda. Para lograr una limpieza de ventanas sin productos químicos.