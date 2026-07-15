En la boquilla turbo Performance (tamaño de la boquilla de 035) se han reducido al mínimo las pérdidas internas de rendimiento y, para ello, se ha mejorado enormemente la calidad del chorro. Dispone de un chorro concentrado giratorio con el que alcanza un poder de limpieza 10 veces mayor. En comparación con su predecesora, ofrece un rendimiento de limpieza y de superficie hasta un 50 % más elevado. Además, la boquilla cerámica y el anillo de cerámica garantizan una vida útil extremadamente larga. La boquilla turbo permite una presión de trabajo de un máx. de 180 bar / 18 MPa y es adecuada para una temperatura del agua de hasta 60 °C.