Cepillo blando
Limpia las superficies delicadas con cuidado y suavidad: el cepillo blando y suave es el accesorio ideal para los equipos VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily y VC 7 Cordless yourMax.
Gracias a sus cerdas suaves y delicadas, el cepillo blando limpia de forma sostenible y sin dejar residuos. Especialmente desarrollado para el VC 4 Cordless (Premium) myHome, el VC 6 Cordless (Premium) ourFamily y el VC 7 Cordless yourMax. El cepillo destaca por su anchura, así como por sus cerdas angulosas, finas y ovaladas, lo que lo hace ideal para limpiar sin dejar rastro y eliminar eficazmente el polvo de superficies grandes, pequeñas y delicadas.
Características y ventajas
Cerdas blandas
- No deja marcas al limpiar superficies delicadas.
Cerdas acodadas
- Aprovechamiento óptimo de la superficie para una limpieza sencilla de grandes superficies.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|410 x 45 x 55
Campos de aplicación
- Muebles