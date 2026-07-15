Cepillos de esponja para pulido (universales)

3 cepillos de esponja para pulido para la enceradora aspiradora FP 303. Para conseguir un pulido perfecto de todo tipo de superficies resistentes y suelos de parqué, piedra, linóleo, corcho, PVC o laminados.

3 cepillos de esponja para pulido para la enceradora aspiradora FP 303. Para conseguir un pulido perfecto de todo tipo de superficies resistentes y suelos de parqué, piedra, linóleo, corcho, PVC o laminados. Para obtener unos resultados de pulido claramente visibles.

Características y ventajas
Cepillo de esponja para pulido de imitación de lana de alta calidad
  • Unos resultados de pulido perfectos en todos los recubrimientos de suelo
  • Es posible lavar a máquina a 60 °C.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 3
Color blanco
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 125 x 125 x 10
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Suelos duros