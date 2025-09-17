Filtro HEPA 12
Gracias al filtro higiénico HEPA (EN 1822:1998), el aire de salida de la aspiradora es más limpio que el aire ambiente.
El filtro higiénico HEPA (EN 1822:1998) filtra de forma fiable y segura la suciedad más fina, como el polen o las partículas alérgenas del aire. Es tan minucioso que el aire de salida de la aspiradora es más limpio que el aire en la habitación correspondiente. Recomendamos cambiar el filtro una vez al año. El filtro higiénico HEPA 12 es apto para los equipos VC 6 Cordless (Premium) ourFamily y VC 7 Cordless yourMax.
Características y ventajas
Filtro de malla fina
- Filtra eficazmente la suciedad más fina, como el polen y las partículas alérgenas.
De fácil sustitución
- Rápido y fácil de cambiar gracias al soporte magnético.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|90 x 50 x 50
Campos de aplicación
- Suciedad seca