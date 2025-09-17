Filtro plegado plano KFI 4410
Filtro plegado plano para aspirar suciedad fina y gruesa y líquidos sin cambiar el filtro.
El filtro plegado plano KFI 4410 permite aspirar en seco y húmedo sin tener que parar continuamente para cambiar el filtro. Permite una gran potencia de aspiración y una elevada filtración del polvo. Integrado en el cartucho filtrante patentado, el filtro plegado plano puede sustituirse de forma especialmente cómoda y rápida, y sin entrar en contacto con la suciedad: basta con abrir el cartucho filtrante, cambiar el filtro, cerrar el cartucho filtrante... ¡y listo! Diseñado a medida para las aspiradoras en seco y húmedo WD 4-7, KWD 4-6 y MV 4-6 de Kärcher.
Características y ventajas
Material filtrante de celulosa
- Para una elevada potencia de aspiración y una gran filtración de polvo durante el uso.
Método de extracción del filtro patentado
- Aspiración en húmedo y en seco sin cambio adicional del filtro.
- Sustitución en segundos del filtro plegado plano mediante apertura del cartucho filtrante y sin entrar en contacto con la suciedad.
Para las aspiradoras en seco y húmedo WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6 de Kärcher
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|marrón
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|163 x 104 x 50
Campos de aplicación
- Suciedad fina
- Suciedad gruesa
- Líquidos