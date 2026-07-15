El kit de boquilla manual flexible consta de una boquilla manual con aletas laterales flexibles y un paño de fibra ultrafina de alta calidad. Juntos garantizan unos resultados óptimos e impecables en superficies rectas y curvas de difícil acceso. La boquilla manual se adapta automáticamente a la superficie correspondiente presionando ligeramente sobre ella. Gracias al tejido con una estructura especial en bucles, el paño permite una recogida de suciedad excelente. La alta permeabilidad al vapor permite unos resultados de limpieza excelentes e higiénicos: incluso las esquinas y los bordes quedan impecables en cuestión de segundos. Gracias al sistema de cierre de autofijación, el paño puede fijarse rápida y fácilmente a la boquilla manual. Durante el trabajo, el paño permanece bien colocado y no puede deslizarse. Tras la limpieza, el paño usado puede retirarse de la boquilla manual sin entrar en contacto con la suciedad.