Kit de boquillas manuales flexibles
El kit con boquilla manual flexible y paño de fibra ultrafina a juego, perfecto para limpiar la suciedad persistente en superficies rectas y curvas (por ejemplo, fregaderos) de la cocina y el baño.
El kit de boquilla manual flexible consta de una boquilla manual con aletas laterales flexibles y un paño de fibra ultrafina de alta calidad. Juntos garantizan unos resultados óptimos e impecables en superficies rectas y curvas de difícil acceso. La boquilla manual se adapta automáticamente a la superficie correspondiente presionando ligeramente sobre ella. Gracias al tejido con una estructura especial en bucles, el paño permite una recogida de suciedad excelente. La alta permeabilidad al vapor permite unos resultados de limpieza excelentes e higiénicos: incluso las esquinas y los bordes quedan impecables en cuestión de segundos. Gracias al sistema de cierre de autofijación, el paño puede fijarse rápida y fácilmente a la boquilla manual. Durante el trabajo, el paño permanece bien colocado y no puede deslizarse. Tras la limpieza, el paño usado puede retirarse de la boquilla manual sin entrar en contacto con la suciedad.
Características y ventajas
Aletas laterales flexiblesLa boquilla manual flexible se adapta fácilmente a las curvas, por ejemplo, de lavabos y bañeras. Limpieza eficaz de una gran variedad de superficies sin dejar restos de suciedad. Las aletas laterales cónicas facilitan la limpieza sin esfuerzo incluso de lugares de difícil acceso, por ejemplo, detrás de la grifería.
Paño de microfibra de alta calidadLa estructura especial en bucles del paño garantiza una recogida de suciedad excelente y una limpieza exhaustiva. Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Cómodo sistema de velcroPara la instalación rápida del paño en la boquilla manual basta con ejercer presión. El paño no se desliza durante la limpieza.
Lengüeta en el paño
- Sin contacto con la suciedad al sustituir el paño: basta con sujetarlo por la lengüeta y tirar de la boquilla manual hacia arriba.
El paño sobresale por todos los lados de la boquilla manual
- Para una limpieza sin esfuerzo de esquinas, bordes y otros lugares de difícil acceso.
- Protege los muebles de los arañazos.
Tamaño reducido
- Gracias a su tamaño, la boquilla manual es adecuada para superficies medianas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|160 x 170 x 55
Vídeos
Campos de aplicación
- Lavabos
- Paredes alicatadas
- Superficies de ventanas y de cristal
- Mamparas de ducha/bañeras
- Superficies de trabajo de la cocina
- Placas de cocina
- Horno
- Campana extractora