Kit de cepillos redondos con cerdas de latón
Kit de cepillos redondos con cerdas de latón para eliminar sin problemas la suciedad resistente e incrustada. Ideal para usos en superficies resistentes.
Kit de cepillos redondos con resistentes cerdas de latón para eliminar sin problemas la suciedad resistente e incrustada, por ejemplo en la rejilla del horno o en la placa de cocina. Las cerdas de metal estables hacen que los cepillos de limpieza destaquen entre los cepillos para limpiadoras de vapor. Advertencia: No aptos para superficies sensibles como la madera y el plástico.
Características y ventajas
Cerdas de latón
- Cerdas estables, para eliminar fácilmente la suciedad incrustada
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|40 x 26 x 26
Campos de aplicación
- Barbacoa
- Horno
- Suciedad resistente