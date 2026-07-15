Ahora podrá limpiar ventanas altas, tragaluces y otras superficies lisas de difícil acceso con toda comodidad y sin el engorro de tener que subirse a una escalera: el kit de prolongación telescópico para nuestra limpiadora de cristales con batería y el Vibrapad a batería lo hace posible. El kit se compone de 2 lanzas telescópicas, un alojamiento con articulación flexible para la limpiadora de cristales y un limpiacristales con paño de microfibra. El kit ofrece un alcance adicional de hasta 2 metros, de modo que incluso las personas bajas podrán realizar sin esfuerzo las tareas de limpieza en habitaciones, baños o jardines acristalados con una altura de hasta aproximadamente 4 metros.